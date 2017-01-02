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→ В Москве полиция вернула Нилуфар Мамасаидовой ее годовалую дочь
Сегодня, 09:06 0 1043 Рейтинг1 Напечатать

В Москве полиция вернула Нилуфар Мамасаидовой ее годовалую дочь

В Москве полиция вернула Нилуфар Мамасаидовой ее годовалую дочь
В Москве полиция вернула гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой ее годовалую дочь, которую сотрудники правоохранительных органов забрали 26 декабря из-за отсутствия у женщины документов.

Саму Мамасаидову, как сообщил адвокат и правозащитник Бахром Исмаилов, доставили в суд – ее обвиняют в нарушении миграционного законодательства.

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве оказали содействие в возвращении Нилуфар Мамасаидовой её дочери и оформили ей все необходимые документы.

Детский омбудсмен РФ создает рабочую группу по международным вопросам защиты прав ребенка. Такое решение Анна Кузнецова приняла после дела об изъятии дочери у гражданки Узбекистана. По словам уполномоченной по правам ребенка, подобные случаи происходят систематически.

История Нилуфар Мамасаидовой и ее дочери вызвала большой резонанс в социальных сетях и широко обсуждалась в Узбекистане и России.
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