В Москве полиция вернула Нилуфар Мамасаидовой ее годовалую дочь
Саму Мамасаидову, как сообщил адвокат и правозащитник Бахром Исмаилов, доставили в суд – ее обвиняют в нарушении миграционного законодательства.
Сотрудники посольства Узбекистана в Москве оказали содействие в возвращении Нилуфар Мамасаидовой её дочери и оформили ей все необходимые документы.
Детский омбудсмен РФ создает рабочую группу по международным вопросам защиты прав ребенка. Такое решение Анна Кузнецова приняла после дела об изъятии дочери у гражданки Узбекистана. По словам уполномоченной по правам ребенка, подобные случаи происходят систематически.
История Нилуфар Мамасаидовой и ее дочери вызвала большой резонанс в социальных сетях и широко обсуждалась в Узбекистане и России.