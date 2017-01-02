→ В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозыНа смену аномально теплым зимним дням в Узбекистан придут ночные заморозки и осадки в виде снега.
Начиная с 11 и по 13 января в отдельных районах Республики ожидаются дожди и снег. 14 января без осадков. Местами возможен туман. Ночная температура во всех регионах опустится ниже нуля, а в Ташкентском вилояте – до минус 3 мороза.
В Ташкенте синоптики прогнозируют снег уже в среду вечером, температура воздуха ночью составит 2о мороза-3о тепла, днем 5-10о тепла.
В северных регионах страны днем похолодает до минус 2 градусов, ночью – до минус 5 градусов.