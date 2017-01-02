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Вчера, 19:54 0 17642 Рейтинг2 Напечатать

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

На смену аномально теплым зимним дням в Узбекистан придут ночные заморозки и осадки в виде снега.

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

Начиная с 11 и по 13 января в отдельных районах Республики ожидаются дожди и снег. 14 января без осадков. Местами возможен туман. Ночная температура во всех регионах опустится ниже нуля, а в Ташкентском вилояте – до минус 3 мороза.

В Ташкенте синоптики прогнозируют снег уже в среду вечером, температура воздуха ночью составит 2о мороза-3о тепла, днем 5-10о тепла.

В северных регионах страны днем похолодает до минус 2 градусов, ночью – до минус 5 градусов.
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