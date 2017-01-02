Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Хоким Наманганской области открыл виртуальную приемную
Вчера, 16:46 0 503 Рейтинг0 Напечатать

Хоким Наманганской области открыл виртуальную приемную

Глава еще одной из областей Узбекистана – Наманганской запустил виртуальную приемную. Хоким данной области Хайрулло Бозаров лично ответит на все вопросы, жалобы и предложения граждан, говорится на официальном сайте областного хокимията hokim.namangan.uz.

Хоким Наманганской области открыл виртуальную приемную

На сайте предусмотрена возможность не только отправлять обращения, но и следить за ходом их исполнения.

В настоящее время запущен тестовый режим работы приемной, поэтому заявки принимаются только на узбекском языке, но вскоре будет создана и русскоязычная версия. Кроме того, с жалобами можно обращаться по телефону хокимията 1056 или по телефону доверия (0371) 200-07-22, а также по телефонам (0-369) 227-12-25 и 227-07-22.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

В Узбекистане ужесточили борьбу с неплательщиками алиментов

Похожие статьи

В Намангане начала работать виртуальная приемная хокима области

Министерство здравоохранения РУ запустило виртуальную приемную

Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» открыл Виртуальную приемную

Министр финансов Узбекистана открыл виртуальную приемную

Госкомприроды открыл виртуальную приемную

Реклама на сайте
LCN