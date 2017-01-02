→ Хоким Наманганской области открыл виртуальную приемную

Хоким Наманганской области открыл виртуальную приемнуюГлава еще одной из областей Узбекистана – Наманганской запустил виртуальную приемную. Хоким данной области Хайрулло Бозаров лично ответит на все вопросы, жалобы и предложения граждан, говорится на официальном сайте областного хокимията hokim.namangan.uz.
На сайте предусмотрена возможность не только отправлять обращения, но и следить за ходом их исполнения.
В настоящее время запущен тестовый режим работы приемной, поэтому заявки принимаются только на узбекском языке, но вскоре будет создана и русскоязычная версия. Кроме того, с жалобами можно обращаться по телефону хокимията 1056 или по телефону доверия (0371) 200-07-22, а также по телефонам (0-369) 227-12-25 и 227-07-22.