В новогоднюю ночь в роддомах Самарканда появились на свет 23 малыша
В первом и втором родильных домах Самарканда в ночь с 31 декабря на 1 января раздались первые крики 23 младенцев. Среди новорожденных 8 мальчиков и 15 девочек. Двойни в этом году нет, тогда как в прошлую новогоднюю ночь в первом роддоме родились близнецы.Об этом сообщает новостная служба канала СТВ.
Конец старого начало нового года стало для Умиды Шамсиевой незабываемым периодом в ее жизни. В ночь 31 декабря она подарила родным, а в первую очередь себе, здорового малыша. Своего первенца ждала с нетерпением. Роды прошли удачно.
Умида Шамсиева: "Ежегодно теперь в этот день мы будем отмечать сразу два праздника. И Новый год, и день рождение моего сына. Это стало настоящим сюрпризом для нашей семьи".
Во втором родильном доме новый год встретили 19 молодых матерей. Кто-то из них стал мамой впервые, а кто-то испытывает чувство материнства повторно.
Стоит отметить, что в прошлом году в новогоднюю ночь в Самарканде родились трое малышей: двойня и одна девочка.