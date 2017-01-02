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Вчера, 11:58 0 248 Рейтинг0 Напечатать

В Намангане начала работать виртуальная приемная хокима области

В Намангане начала работать виртуальная приемная хокима области

Пожаловаться на нерасторопность власти на местах, подать заявления и сделать какие-нибудь предложения жители Наманганской области могут в виртуальной приемной руководителя области Хайрулло Хайитбоевича Бозарова.

Виртуальная приемная начала работу на днях в тестовом режиме на официальном веб-портале областного хокимията по веб-адресу hokim.namangan.uz, сообщает информационная служба областной администрации.
На сайте виртуальной приемной создана возможность не только отправлять обращения, но и следить за ходом их исполнения. Обращения принимаются в формате онлайн.

Пока сайт работает только на узбекском языке, но вскоре будет создана и русскоязычная версия.
Также с жалобами можно обращаться по короткому номеру областного хокимията 1056 или по "телефону доверия" (0371) 200-07-22, а также по телефонам (0-369) 227-12-25 и 227-07-22.

Виртуальная приемная открыта в рамках Года диалога с народом и интересов человека. В областном хокимияте считают, что возможность прямо обратиться к руководителю области как раз и поможет наладить связь с населением области.
При этом работе с поступившими обращениями и удовлетворению законных претензий граждан будет уделено особое внимание, подчеркнули в информационной службе.

И. РЕШЕТНИКОВ,
г. Наманган.
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