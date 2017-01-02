→ Фонд Ислама Каримова объявил молодежный грантовый конкурс на обучение за рубежом

Фонд Ислама Каримова объявил молодежный грантовый конкурс на обучение за рубежомРеспубликанский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова объявил о начале первого конкурсного отбора талантливой молодежи для получения грантов на обучение в вузах Европы и США.
Как сообщается на официальном сайте фонда, конкурсный отбора будет проводиться по следующим специальностям: естественные науки (возобновляемые источники энергии и химия), управление водными и земельными ресурсами, машиностроительные технологии, пищевые технологии, пищевая безопасность, производство продуктов и их маркетинг, архитектура, промышленный и архитектурный дизайн и живопись.
Непременным условием для получения грантов является свободное владение английским, немецким или французским языком и успешное завершение высших учебных заведений. Фонд, со своей стороны, обеспечит полное финансирование затрат на обучение и проживание стипендиатов за рубежом, которое может продлиться до двух лет.
«Более 800 талантливых юношей и девушек из нашей страны обрели возможность получить образование в престижных университетах США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии, благодаря программе Фонда "Умид" в конце 1990-х — начале 2000-х годов», - написала младшая дочь первого президента страны Лола Каримова-Тилляева на своей официальной странице в Facebook.
«Мы надеемся, что ежегодные грантовые программы фонда предоставят многим молодым людям, проживающим в нашей стране, возможность расширить интеллектуальные возможности, реализовать потенциал и внести вклад в развитие и процветание нашей Родины», - добавила Лола Каримова-Тилляева.