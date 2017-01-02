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→ В феврале планируют открыть трассу, соединяющую Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан
Вчера, 01:39 0 5539 Рейтинг1 Напечатать

В феврале планируют открыть трассу, соединяющую Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан

В феврале планируют открыть трассу, соединяющую Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан

В феврале планируют возобновить движение по трассе М-39, закрытой около 20 лет назад. Магистраль соединяет три страны — Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Об этом говорилось на встрече главы ЮКО Жансеита Туймебаева с делегацией из Узбекистана.

Как сообщает телеканал TVK (Шымкент), в ходе переговоров с послом по особым поручениям МИД Узбекистана Ильхомом Неъматовым было принято решение возобновить движение по трассе, закрытой еще в 1998 году. Она проходит по территории Казахстана в трех областях Жамбылской, Алматинской и Южно-Казахстанской и пересекает города Ташкент, Джизак, Самарканд. Пересекать автомагистраль смогут только легковые автомобили. Эксперты говорят, что этот шаг является мощным сдвигом в развитии торговых отношений между странами.

Напомним, в октябре аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев провел встречу с заместителем Премьер-министра Узбекистана Улугбеком Розукуловым. В ходе переговоров были достигнуты соглашения по улучшению узбекско-казахских отношений и по упорядочению товарооборота. В рамках данного соглашения в Южно-Казахстанской области на границе двух стран планируется создание торговой зоны.
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