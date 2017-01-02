В прошлом году удалось примирить 700 разводящихся семей
Несмотря на по-прежнему высокие показатели разводов в столичном регионе, к концу года сотрудникам специальных комиссий удалось примирить более 700 семейных пар, подавших на развод.
Специальные комиссии действуют в Узбекистане с 2013 года при махаллинских комитетах. Об этом рассказала заместитель хокима, председатель городского комитета женщин Фарида Абдурахимова в рамках пресс-конференции в хокимияте Ташкента. Однако с прошлого года был выработан четкий механизм их действий, что существенно отразилось на результатах. 700 семейных пар, воспитывающих 1300 несовершеннолетних детей и собравшихся разводиться, удалось примирить. В новом году в состав комиссии планируется включить представителей духовенства и психологов.
Отметим, что по итогам 2016 года в Ташкенте было зафиксировано порядка 22 тысяч разводов.