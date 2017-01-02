Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ В прошлом году удалось примирить 700 разводящихся семей
6-01-2017, 18:51 0 634 Рейтинг1 Напечатать

В прошлом году удалось примирить 700 разводящихся семей

В прошлом году удалось примирить 700 разводящихся семей

Несмотря на по-прежнему высокие показатели разводов в столичном регионе, к концу года сотрудникам специальных комиссий удалось примирить более 700 семейных пар, подавших на развод.

Специальные комиссии действуют в Узбекистане с 2013 года при махаллинских комитетах. Об этом рассказала заместитель хокима, председатель городского комитета женщин Фарида Абдурахимова в рамках пресс-конференции в хокимияте Ташкента. Однако с прошлого года был выработан четкий механизм их действий, что существенно отразилось на результатах. 700 семейных пар, воспитывающих 1300 несовершеннолетних детей и собравшихся разводиться, удалось примирить. В новом году в состав комиссии планируется включить представителей духовенства и психологов.

Отметим, что по итогам 2016 года в Ташкенте было зафиксировано порядка 22 тысяч разводов.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

«Форсаж» по-ташкентски: под Новый год в столице устроили гонки по встречке (видео)

Стал известен перечень лекарственных средств с фиксированными ценами

Похожие статьи

Власти Ташкента будут жестко бороться с разводами

В Узбекистане стало больше разводов и меньше браков

На реализацию госпрограммы в Бухаре уйдет порядка 450 млрд

Ташкентский оптовый рынок продовольствия на Куйлюке планируется перевести в новый комплекс зданий

За год в Бухаре зарегистрировано свыше 1300 субъектов предпринимательства

Реклама на сайте
LCN