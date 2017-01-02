В республике сохранится теплая погода
По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится до начала следующей недели. 6 - 10 января по Узбекистану переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с.
Температура днем 6 - 8 января 2 - 7 градусов тепла, ночью 2 мороза - 3 тепла, местами до 5 градусов мороза. По горным районам республики: переменная облачность, без осадков. 6 января лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 мороза, днем 6 - 8 января 0 - 5 мороза, 9 - 10 января 2 мороза - 3 тепла.
В Ташкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0 - 3 градуса мороза, днем 6 - 8 января 4 - 7 градусов тепла, 9 - 10 января воздух прогреется до 8 - 10 градусов тепла.
фото: NUZ.UZ