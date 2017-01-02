→ В Ташкенте пройдут отключения холодной воды

В Ташкенте пройдут отключения холодной водыВ нескольких районах столицы 4 и 5 января текущего года запланированы отключения холодной воды.
Как сообщается на официальном сайте предприятие ГУП «Сувсоз», это связано с началом ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовкой к работе в весенне-летний период 2017 года.
В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы. Номера телефонов для справок: 256-10-95, 252-55-78, 252-60-08.
График проведения профилактических работ:
Понижение давления воды – Алмазарский район:
1.Б-1, махалля Чустий, школа №218, ресторан Регистон, Больница СНБ;
2.Б-3, махалля А. Навои, школа №46, д/сад №569, ресторан Тинчлик;
3.Махалля Площадь Беруни, ресторан Фазо;
4.Ц-17,18 махалли: Себзар, Янги Себзар, Тахтапуль,школы №22, 310, д/сады №269, 28, 551, 233,190, Профессиональный колледж Лекгой промышленности, 9,15-Семейные поликлиники, рестораны Шаршара, Ипак йўли, Офтоб;
5.Махалля Хончарбог, школа №119;
6.Махалли: Алока, Ниязова, Фароби, Чимбай-2, Карасарай, Гузарбоши, Куштут, Аллон, Эски Шахар, Кумлоқ, Кофиз Кухакий, Исмоил Шоший, Истиклол;
7.Ул. Абдулла Кадырий от ул. Гафура Гуляма до Фаробий Чигатой дарвоза;
8.Национальный банк Узбекистана;
9.Хлеб завод на ул.Беруни;
10.Улицы Фароби, Мирза Голиб;
11.Вуз городок.
Шайхантахурский район:
1.Ц- 26, 27, 28, махали: Гульобод, Богкуча, Сархумдон , школы № 41,102, 247, дет сады № 445, 343,140, 27, 321, 243, 24, 35- семейная поликлиника , 242-АТС, ресторан Версаль;
2.Массив Караташ, махалли Караташ, Чакар , 324-школа, дет сады №226,607, массив Чорсу, махалля Чорсу, школа № 82, дет сад № 497, массив Бешагач, махалля Янги Комолон , школы №84, дет сады № 491, 567;
3.Махалли: Хувайдо, Гульбазар, Сузук-ота, Исломобад, Аклон, Шофайз, Янгишахар, Обиназир, Кохота, Узбекистан, Тахтапуль;
4.Цирк, Чорсу базар, Спорт комплекс ЖАР;
5.1-я детская инфекционная больница;
6.Ул.Навои от ул. Самарканд Дарбоза до ул. Фуркат;
7.Ул.Самарканд Дарбоза от ул.Навои до ул. Термез;
8.1-я Городская клиническая больница и роддом;
9.РК- 3;
10.Театр имени Аброра Хидоятова;
11.Национальный Академический театр Драмы.
Юнусабадский район:
1.Махалля Жомий , ул.Накшбанди, Мукараммы Тургунбаевой, Миртемир, Тахтапуль, Богча , Богироавон, Гульгунча, с проездом Аваз Утар , РК- 4;
Учтепинский район:
РК- 5, ул.Шейхзода , Фархадская;
Чиланзарский район:
ул. Лутфи от ул.Фархадской до ул. Хирмонтепа , ул. Хирмонтепа от ул. Фархадской до ул.Ширин, ул. Курилиш.