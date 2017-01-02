Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ В Ташкенте пройдут отключения холодной воды
Вчера, 15:33 0 5927 Рейтинг0 Напечатать

В Ташкенте пройдут отключения холодной воды

В нескольких районах столицы 4 и 5 января текущего года запланированы отключения холодной воды.

В Ташкенте пройдут отключения холодной воды

Как сообщается на официальном сайте предприятие ГУП «Сувсоз», это связано с началом ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовкой к работе в весенне-летний период 2017 года.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы. Номера телефонов для справок: 256-10-95, 252-55-78, 252-60-08.

График проведения профилактических работ:

Понижение давления воды – Алмазарский район:

1.Б-1, махалля Чустий, школа №218, ресторан Регистон, Больница СНБ;

2.Б-3, махалля А. Навои, школа №46, д/сад №569, ресторан Тинчлик;

3.Махалля Площадь Беруни, ресторан Фазо;

4.Ц-17,18 махалли: Себзар, Янги Себзар, Тахтапуль,школы №22, 310, д/сады №269, 28, 551, 233,190, Профессиональный колледж Лекгой промышленности, 9,15-Семейные поликлиники, рестораны Шаршара, Ипак йўли, Офтоб;

5.Махалля Хончарбог, школа №119;

6.Махалли: Алока, Ниязова, Фароби, Чимбай-2, Карасарай, Гузарбоши, Куштут, Аллон, Эски Шахар, Кумлоқ, Кофиз Кухакий, Исмоил Шоший, Истиклол;

7.Ул. Абдулла Кадырий от ул. Гафура Гуляма до Фаробий Чигатой дарвоза;

8.Национальный банк Узбекистана;

9.Хлеб завод на ул.Беруни;

10.Улицы Фароби, Мирза Голиб;

11.Вуз городок.

Шайхантахурский район:

1.Ц- 26, 27, 28, махали: Гульобод, Богкуча, Сархумдон , школы № 41,102, 247, дет сады № 445, 343,140, 27, 321, 243, 24, 35- семейная поликлиника , 242-АТС, ресторан Версаль;

2.Массив Караташ, махалли Караташ, Чакар , 324-школа, дет сады №226,607, массив Чорсу, махалля Чорсу, школа № 82, дет сад № 497, массив Бешагач, махалля Янги Комолон , школы №84, дет сады № 491, 567;

3.Махалли: Хувайдо, Гульбазар, Сузук-ота, Исломобад, Аклон, Шофайз, Янгишахар, Обиназир, Кохота, Узбекистан, Тахтапуль;

4.Цирк, Чорсу базар, Спорт комплекс ЖАР;

5.1-я детская инфекционная больница;

6.Ул.Навои от ул. Самарканд Дарбоза до ул. Фуркат;

7.Ул.Самарканд Дарбоза от ул.Навои до ул. Термез;

8.1-я Городская клиническая больница и роддом;

9.РК- 3;

10.Театр имени Аброра Хидоятова;

11.Национальный Академический театр Драмы.

Юнусабадский район:

1.Махалля Жомий , ул.Накшбанди, Мукараммы Тургунбаевой, Миртемир, Тахтапуль, Богча , Богироавон, Гульгунча, с проездом Аваз Утар , РК- 4;

Учтепинский район:

РК- 5, ул.Шейхзода , Фархадская;

Чиланзарский район:

ул. Лутфи от ул.Фархадской до ул. Хирмонтепа , ул. Хирмонтепа от ул. Фархадской до ул.Ширин, ул. Курилиш.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

В Узбекистане с сегодняшнего дня запрещены внеплановые проверки предприятий

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

«Форсаж» по-ташкентски: под Новый год в столице устроили гонки по встречке (видео)

В Узбекистане принят новый порядок назначения пособия по беременности и родам

Похожие статьи

Районные диспетчерские службы по вопросам ЖКХ стали круглосуточными

В Узбекистане пройдет общественный проверочный диктант на знание узбекского языка

С 3 сентября в Ташкенте начнутся плановые отключения горячей воды (график)

1 августа некоторые улицы Ташкента перекроют

На будущей неделе в Ташкенте начнутся плановые отключения холодной воды

Реклама на сайте
LCN