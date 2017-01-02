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Вчера, 08:27 0 6975 Рейтинг1 Напечатать

В Узбекистане принят новый порядок назначения пособия по беременности и родам

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв 27.12.2016 г. подписал Постановление «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год».


В Узбекистане принят новый порядок назначения пособия по беременности и родам

В соответствии с документом, размер пособия по беременности и родам будет дифференцирован в зависимости от фактически проработанного времени, сообщает портал Норма. При этом, проработанное время учитывается как для поступающих на работу в первый раз, так и для возобновляющих свою трудовую деятельность после перерыва свыше 12 месяцев:
• до 6 месяцев со дня принятия на работу – 50%;
• с 6 до 12 месяцев – 75%;
• свыше 12 месяцев – 100%.

К примеру, женщина поступила на работу в первый раз и уходит в отпуск по беременности и родам, не проработав и 6 месяцев. Ей будет назначено пособие в размере 50% от среднемесячной заработной платы. Или же другой пример – женщина нигде не работала больше года, устроилась на работу и через 11 месяцев уходит в отпуск по беременности и родам. Пособие она сможет получить в размере 75% от своей среднемесячной зарплаты.

Таким образом, пособие по беременности и родам в размере 100% можно будет получить при условии годовой отработки после первого поступления на работу или после перерыва в работе больше 12 месяцев, а также если перерыв в работе был менее 12 месяцев.

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В Узбекистане принят новый порядок назначения пособия по беременности и родам

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