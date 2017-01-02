В 2016 году потребителям возмещен ущерб почти на 3 млрд сумов
В 2016 году в Госкомконкуренции и его территориальные органы от потребителей поступили 6843 жалобы и заявлений, из них в письменной форме - 5011 обращений и по телефону доверия - 1832 обращений.
Из поступивших всего обращений – 61,3% приходится на коммунальную сферу, 22,2% на торговлю и общественное питание, 6,5% в сферу транспорта, услуг связи и коммуникации и 10,0% на другие сферы.
Из поступивших 5011 письменных обращений 4591 решены в пользу потребителей, по 1832 обращениям потребителей через телефоны доверия 1135 обращений рассмотрены и приняты меры, а по 697обращениям предоставлены соответствующие разъяснения в пределах компетенции Госкомконкуренции.
По результатам рассмотрений обращений (письменных и устных), поступивших в Центральный аппарат и его территориальные органы, потребителям осуществлены перерасчеты на общую сумму 2 927,3 млн.сум.
В частности, по результатам изучений письменных жалоб и заявлений произведены перерасчеты за неоказанные и некачественные услуги на сумму более чем 2 483,8 млн.сум (в 2015 г. – 996,5 млн. сум.)
В свою очередь, по поступившим обращениям по телефону доверия произведены перерасчеты в размере 443,5 млн сум (328,9 млн.).