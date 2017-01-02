Автобусные маршруты не будут дублировать линии метрополитена
В ближайшее время планируется произвести оптимизацию городских и пригородных маршрутов для привлечения пассажиропотока в метрополитен. Об этом сообщила пресс-служба Минфина, ссылаясь на определенные пункты постановления Президента «О мерах по дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности Ташкентского метрополитена».
Сообщается, что для повышения эффективности организации и увеличения рентабельности пассажирских перевозок ГУП «Тошкент метрополитени» будут оптимизированы существующие городские и пригородные и исключить дублирование маршрутов наземных видов транспорта с линиями метрополитена. Также планируется изменить протяженность и схемы движения отдельных маршрутов наземных видов транспорта, подвозящих пассажиров к станциям метрополитена и осуществить строительство конечных пунктов маршрутов наземного транспорта возле станций метро.
Напомним, что в целях усовершенствования структуры управления ГУП «Тошкент метрополитени», дальнейшего развития сети метрополитена, увеличения пассажиропотока, повышения эффективности и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности за счет внедрения современных технологий ГУП «Тошкент метрополитени» было включено в организационную структуру АО «Узбекистон темир йуллари».
Также ранее сообщалось, что уже начато возведение надземной линии метро, соединяющей Сергелийский район с другими концами города, и продолжено строительство Юнусабадской ветки метрополитена.
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