Самаркандские банки повернулись лицом к предпринимателям
Коммерческие банки Самаркандской области выступили с обращением к населению. Они предлагают получить льготный кредит всем, кто собирается заниматься предпринимательской деятельностью, но ограничен в средствах.
Да, людям, которым для получения кредита приходилось обивать пороги банка, это кажется невероятным. Коммерческие банки не только предлагают обратиться за кредитом, но их работники, побывав во всех махаллях городов и районов области, разъясняют населению, особенно своим потенциальным клиентам – будущим предпринимателям, условия получения льготного кредита. Вместе с тем представители банков интересуются мнением людей о своей работе, тем, что им еще необходимо сделать для оказания содействия предпринимательской деятельности, о проблемах или недостатках и упущениях в этом направлении.
Согласно информации, полученной из главного управления Центрального банка по Самаркандской области, 64 филиала девяти коммерческих банков отправили своих 1138 сотрудников в махаллинские сходы граждан. Они стараются посетить каждую из 1130 махаллей и на месте разъяснить населению о возможностях и льготах, которые созданы в нашей стране для предпринимательской деятельности. Не секрет, что в начале своей работы большинство предпринимателей испытывают затруднения в средствах и часто бездействие вновь созданных фирм или их закрытие связаны с отсутствием необходимых денег.
Учитывая это, коммерческие банки предлагают свою конкретную помощь населению, выражают готовность обучать его основам предпринимательской деятельности, рассказывают о преимуществах системы «Единое окно» при регистрации субъектов предпринимательства.
Сотрудники коммерческих банков, привлеченные к разъяснительной работе, снабжены буклетами и другими материалами, которые раздаются всем желающим. А также посетители супермаркетов, отделений и филиалов коммерческих банков получают буклеты, текст которых начинается словами: «2017 год – Год диалога с народом и интересов человека. Мы поможет вам в Вашей предпринимательской деятельности».
На центральных площадях и улицах городов и райцентров установлены 34 баннера. Они призывают всех, кто собирается заниматься предпринимательской деятельностью, обратиться в коммерческие банки для получения льготного кредита. Баннеры также содержат информацию о том, каким направлениям предпринимательства выдаются удобные и льготные банковские кредиты.
Такими направлениями являются: промышленное производство; производство и переработка сельскохозяйственной продукции; развитие сферы услуг; дальнейшее развитие национального ремесла; поддержка предпринимательской деятельности женщин и выпускников профессиональных колледжей; развитие семейного предпринимательства.
В махалле Чашма города Самарканда побывали сотрудники областного отделения Национального банка внешнеэкономической деятельности. «Они три дня находились у нас, разъясняли людям условия предоставления кредита, предлагали свою помощь в быстром оформлении льготного кредита, а тем, кто только собирается заниматься предпринимательством – услугу по оказанию содействия в открытии своего дела», – говорит председатель схода граждан махалли Икром Хасанов.
По словам аксакала, в махалле функционируют 290 предпринимателей, которые заняты швейным производством, производством восточных сладостей, приготовлением и продажей национальных блюд и другими видами семейного предпринимательства. Некоторые из них заинтересовались предложением получить льготный кредит, который будет направлен на дальнейшее расширение бизнеса.
Один из таких предпринимателей Илхом Рахматов открыл в своем доме пункт общественного питания. Он говорит, что его заинтересовали условия предоставления кредита, так как льготный банковский кредит дает ему возможность создать новые посадочные места, что окажет положительное влияние на семейный доход.
Как показывает практика, не все предприниматели осведомлены об условиях предоставления банковского кредита. На днях, услышав от меня информацию о новом подходе банков в предоставлении кредита, один из знакомых предпринимателей заявил буквально следующее: «Что за льготный кредит, когда дают его под 12 процента годовых и требуют со следующего месяца вернуть и проценты и месячную сумму полученного кредита? Потом предоставляется не такая уж большая сумма».
Так ли это? Насколько прав мой собеседник? Как объяснили в отделе кредитования главного управления Центрального банка по Самаркандской области, процентная ставка льготного кредита составляет 9 процентов годовых. Первые 6 или 12 месяцев, в зависимости от требований коммерческого банка, предприниматель платит только процент полученного кредита.
Что касается размера кредита, то здесь практически нет ограничений. Кредит в сумме не превышающий 200 кратный размер минимальной заработной платы может получить каждый. Кредит свыше указанной суммы предоставляется предпринимателям, занимающимся крупным производством. При этом кредит, сумма которого составляет 50-ти кратный размер минимальной заработной платы, выдается на основе гарантии физического лица, а выше – должен иметь залоговое обеспечение.
Тошпулат Рахматуллаев