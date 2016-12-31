Как сдвинуться с мертвой точки: обращения граждан в Бухаре по-прежнему рассматриваются более 20 дней
С того момента, как в нашей стране стала действовать виртуальная приемная Премьер-министра, преобразованная недавно в Президентскую, простые граждане получили уникальную возможность донести до высшего руководства государства с годами копившиеся проблемы, на которые местные органы власти, почему-то, до того не обращали должного внимания.
Несмотря на то, что инициатор данной идеи – нынешний Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев работу с обращениями граждан возвел в ранг первостепенных государственных задач, исполнительные органы власти на местах, по крайней мере в Бухарской области, пока только привыкают к новым требованиям.
По данным пресс-службы аппарата областного хокимията, в среднем по области обращения граждан рассматриваются в течение тринадцати дней. Однако в Каракульском районе этот показатель составляет 23 дня, Джандарском и Каганском – 15 дней. В самой же Бухаре – 19.
Данный факт возмутил главу областной администрации У.Барноева, который в ходе заседания хокимского часа 26 декабря обрушился с острой критикой на хокимов городов и районов, а также должностных лиц, затянувших сроки рассмотрения обращений.
Как было отмечено на заседании, до 25 декабря текущего года из виртуальной приемной Президента страны в областной хокимият для рассмотрения поступило 3758 обращений. 28,5 процентов из них касается вопроса выделения жилья, 11,9 – коммунального хозяйства, 6,8 – материальной помощи, 4,3 – предпринимательства, 3,1 – трудоустройства и другое. По 138 случаям нарушены сроки рассмотрения, причем преимущественное большинство не обработанных обращений приходится на город Бухару – 120, сообщает пресс-служба хокимията.
Вопрос с обращениями граждан обсуждался и на встречеБарноева с активами Джандарского, Ромитанского районов и города Бухары. «Президент страны в каждом своем выступлении ставит задачу слушать народ, изучать его проблемы, решать их на местах. Начиная с сегодняшнего дня, каждый руководитель района должен вести статистическую отчетность о том, сколько он посетил семей, беседовал с людьми, сколько решил поднятых проблем. Диалог с народом – наша первостепенная задача», - отметил хоким области на встрече.
Кроме того, глава области поручил уделить особое внимание вопросам развития малого бизнеса и частного предпринимательства, экспорта, производства сельскохозяйственной продукции, устранения задолженности населения за коммунальные услуги и другому. При этом призвал к активному участию в этом процессе депутатов, руководителей и работников всех предприятий и организаций.
В.Сидоренко, Бухара