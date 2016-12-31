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→ Снова без снега: в новогоднюю ночь в Узбекистане ожидается теплая погода
30-12-2016, 13:35 0 1252 Рейтинг0 Напечатать

Снова без снега: в новогоднюю ночь в Узбекистане ожидается теплая погода

Узбекистанцы встретят Новый год в тепле, - прогнозирует Узгидромет.

Снова без снега: в новогоднюю ночь в Узбекистане ожидается теплая погода

В Ташкенте 31 декабря и 1 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 10-12о тепла. 2-3 января местами возможен дождь.

Дневная температура воздуха свыше 10о тепла ожидается и в других регионах страны. Однако в Каракалпакстане, Хорезмском, Бухарском, Навоийском, Самаркандском, Джизакском и других вилоятах температура ночью опустится ниже нуля – в среднем до минус 3 мороза.
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