→ Снова без снега: в новогоднюю ночь в Узбекистане ожидается теплая погода

Снова без снега: в новогоднюю ночь в Узбекистане ожидается теплая погодаУзбекистанцы встретят Новый год в тепле, - прогнозирует Узгидромет.
В Ташкенте 31 декабря и 1 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2о тепла, днем 10-12о тепла. 2-3 января местами возможен дождь.
Дневная температура воздуха свыше 10о тепла ожидается и в других регионах страны. Однако в Каракалпакстане, Хорезмском, Бухарском, Навоийском, Самаркандском, Джизакском и других вилоятах температура ночью опустится ниже нуля – в среднем до минус 3 мороза.