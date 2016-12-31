В Джизаке обнаружили подпольное производство газированных напитков
Сотрудники таможенной службы совместно с правоохранительными органами по Джизакской области обнаружили и ликвидировали нелегальное производство газированных напитков под известными брендами Coca-Cola и Fanta.
Предприимчивый житель Джизакской области организовал подпольное производство популярных газированных напитков прямо у себя дома. Оперативники в ходе обыска обнаружили уже готовую к реализации продукцию, а также сырье, пластиковую тару, этикетки и кислородный баллон. Всего было изъято 124 пластиковые бутылки с напитками Coca-Сola и 210 с напитком Fanta общей стоимостью порядка 2 млн сумов. Эта продукция должна была поступить к празднику в торговые точки области.
Как признались «производители», для изготовления напитков они добавляли в воду неизвестные химические вещества. Затем напиток газировали и разливали в брендированные пластиковые емкости. По внешнему виду отличить подделку от оригинала было просто невозможно.
Помимо этого, таможенники выявили еще один случай торговли контрафактом в области. Другой находчивый житель региона решил под видом оригинала продавать более дешевый аналог. Мужчина наполнял пластиковые бутылки Coca-Cola газированным напитком Aqua-Cola, который существенно уступает в цене оригиналу. Оперативниками было изъято 213 бутылок поддельного напитка на сумму более 1,2 млн сумов.
По сообщению пресс-службы Государственного таможенного комитета, сейчас продолжаются рейды и проверки. Всего в течение 2016 года по регионам таможенники в сотрудничестве с другими правоохранительными органами выявили 89 случаев производства и реализации контрафактной продукции на 120 млн сумов. В результате возбуждено 9 уголовных дел.