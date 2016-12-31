В Самарканде начались новогодние представления
У нарядных новогодних елок, установленных на шести площадях Самарканда, с театрализованными представлениями и концертными программами выступают творческие коллективы областных театров и художественной самодеятельности.
По словам начальника отдела культуры городского хокимията Риты Махмудовой, все театры Самарканда подготовили новогодние представления для детей и взрослых. Так, коллектив областного театра музыки и драмы им. Х. Алимджана выступит у елки на ГУМе, областной русский драмтеатр им. А.Чехова – на массиве Сартепа, областной театр кукол имени А.Джураева – на привокзальной площади. А у остальных трех елок, которые установлены в поселках Фарход, Химиков и Сулим (бывш. Хишрау), выступят коллективы шести Центров культуры.
Представления будут проходить также на сценах самих театров. Если театр им. Х. Алимджана подготовил представление «Новогодняя сказка», то драмтеатр им. А.Чехова – музыкальное представление «Снежная королева-2». А театр кукол имени А.Джураева покажет юным зрителям постановку «Снеговики-озорники». Наряду с этим творческие группы театров выступят и в детских домах «Мехрибонлик».
В городах и райцентрах области открыты ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров. Самая большая ярмарка, где продаются различные новогодние украшения, игрушки и подарки, расположена по традиции на улице Алишера Навои.
Излишне говорить, что города и другие населенные пункты празднично украшены. Для этой цели только в областном центре были привлечены 265 художников и дизайнеров из числа работников проектных институтов и Самаркандского государственного архитектурно-строительного института.
Тошпулат Рахматуллаев, Самарканд