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→ В Самарканде начались новогодние представления
29-12-2016, 12:30 0 457 Рейтинг0 Напечатать

В Самарканде начались новогодние представления

В Самарканде начались новогодние представления

У нарядных новогодних елок, установленных на шести площадях Самарканда, с театрализованными представлениями и концертными программами выступают творческие коллективы областных театров и художественной самодеятельности.

По словам начальника отдела культуры городского хокимията Риты Махмудовой, все театры Самарканда подготовили новогодние представления для детей и взрослых. Так, коллектив областного театра музыки и драмы им. Х. Алимджана выступит у елки на ГУМе, областной русский драмтеатр им. А.Чехова – на массиве Сартепа, областной театр кукол имени А.Джураева – на привокзальной площади. А у остальных трех елок, которые установлены в поселках Фарход, Химиков и Сулим (бывш. Хишрау), выступят коллективы шести Центров культуры.
В Самарканде начались новогодние представления

Представления будут проходить также на сценах самих театров. Если театр им. Х. Алимджана подготовил представление «Новогодняя сказка», то драмтеатр им. А.Чехова – музыкальное представление «Снежная королева-2». А театр кукол имени А.Джураева покажет юным зрителям постановку «Снеговики-озорники». Наряду с этим творческие группы театров выступят и в детских домах «Мехрибонлик».
В Самарканде начались новогодние представления

В городах и райцентрах области открыты ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров. Самая большая ярмарка, где продаются различные новогодние украшения, игрушки и подарки, расположена по традиции на улице Алишера Навои.
В Самарканде начались новогодние представления

Излишне говорить, что города и другие населенные пункты празднично украшены. Для этой цели только в областном центре были привлечены 265 художников и дизайнеров из числа работников проектных институтов и Самаркандского государственного архитектурно-строительного института.

Тошпулат Рахматуллаев, Самарканд
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