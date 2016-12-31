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→ На перевале Камчик ожидается резкое ухудшение погоды
29-12-2016, 12:37 0 1463 Рейтинг0 Напечатать

На перевале Камчик ожидается резкое ухудшение погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана предупредило водителей об ожидающемся резком ухудшении погодных условий в районе перевала Камчик.

На перевале Камчик ожидается резкое ухудшение погоды

Как говорится в сообщении ведомства, сегодня, 29 декабря, на перевале Камчик ожидается снег, временами сильный, температура упадет до 6 градусов мороза.

«Ожидаются туман с ухудшением видимости до 50-100 метров, усиление ветра до 20 метров в секунду», —гласит сообщение МЧС, отправленное узбекистанцам при помощи SMS.
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