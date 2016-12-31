→ На перевале Камчик ожидается резкое ухудшение погоды

На перевале Камчик ожидается резкое ухудшение погодыМинистерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана предупредило водителей об ожидающемся резком ухудшении погодных условий в районе перевала Камчик.
Как говорится в сообщении ведомства, сегодня, 29 декабря, на перевале Камчик ожидается снег, временами сильный, температура упадет до 6 градусов мороза.
«Ожидаются туман с ухудшением видимости до 50-100 метров, усиление ветра до 20 метров в секунду», —гласит сообщение МЧС, отправленное узбекистанцам при помощи SMS.