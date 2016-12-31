В столице пассажирский автобус врезался в дом
В Юнусабадском районе столицы произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса марки "Исузу". Водитель, не справившись с управлением, врезался в жилой дом.
На массиве Хасанбай в Юнусабадском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса "Исузу". Видео разбитого транспорта очевидцы выложили в социальные сети. Сама авария произошла в пятницу 23 декабря, когда погодные условия оставляли желать лучшего. Сильный ветер и снег, по словам очевидцев, стали причиной аварии. Водитель, не справившись с управлением, врезался в жилой дом. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
За разъяснением ситуации корреспондент NUZ.UZ обратился в Тошшахартрансхизмат.