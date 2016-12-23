→ Посольство России поблагодарило узбекистанцев за поддержку в связи с катастрофой Ту-154

Посольство России поблагодарило узбекистанцев за поддержку в связи с катастрофой Ту-154В Посольство России в Узбекистане поступают соболезнования в связи с трагической катастрофой российского самолёта Ту-154 в Краснодарском крае.
Свои соболезнования Президенту России В.В.Путину направил Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиеев. От имени Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и от себя лично свои соболезнования выразил Первый заместитель председателя С.С.Сафаев. Посольство, чтобы почтить память погибших, посетил Министр обороны Узбекистана К.Р.Бердиев.
Посольство РФ в Узбекистане выразило признательность всем узбекистанцам за слова поддержки и искреннего сочувствия по телефону, письмах в Посольство или через социальные сети.
"Особая благодарность тем, кто принёс к воротам российской дипмиссии цветы, свечи и разделил с нами эту скорбь.
Это, безусловно, является одним из подтверждений того, что взаимосвязи между народами России и Узбекистана носят подлинно дружеский и открытый характер", - говорится в сообщении Посольства.