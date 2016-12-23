Шавкат Мирзиёев рассказал, на каком отечественном автомобиле ездит сам
В Самарканде главы Узбекистана и Кыргызстана посетили совместное узбекско-германское предприятие JV MAN Auto – Uzbekistan. Шавкат Мирзиёев рассказал, какой автомобиль отечественного производства предпочитает он сам, и предложил Алмазбеку Атамбаеву сесть за руль наших авто, пишет 24.kg.
В рамках рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан главы двух государств посетили самаркандский завод JV MAN Auto – Uzbekistan. В павильонах был представлен весь автопром Узбекистана, в том числе легковой транспорт.
«Машины бюджетные, нормальные», - сказал президент Шавкат Мирзиеев, показывая ряды авто своему кыргызскому коллеге.
«За последние четыре года в Бишкеке количество машин в четыре раза увеличилось. Откуда только не привозят! Даже радиоактивные», - признался ему Алмазбек Атамбаев.
«А это последняя Nexia, совершенно новая», - заметил Шавкат Мирзиеев.
«Красивая машина», - сказал Атамбаев.
«А это Chevrolet Malibu. По субботам - воскресеньям сам на такой езжу. Очень комфортабельная», - отметил Шавкат Мирзиеев, предложив своему кыргызскому коллеге сесть за руль другого авто - Chevrolet Captiva.
Далее главы государств прошли в другой павильон, где было представлено собственное производство Узбекистана: пластиковые окна, бытовая техника, текстиль, ковры, лекарства, вина и многое другое. Два детских манекена были одеты в спортивную форму цвета флагов Узбекистана и Кыргызстана.
Отметим, в ходе встречи с Атамбаевым в расширенном формате Мирзиеев отметил, что на заводе показали не все. «Многое оставили, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент», - сказал он.
фото: 24.kg