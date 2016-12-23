Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Шавкат Мирзиёев рассказал, на каком отечественном автомобиле ездит сам
Сегодня, 13:14 0 2004 Рейтинг0 Напечатать

Шавкат Мирзиёев рассказал, на каком отечественном автомобиле ездит сам

Шавкат Мирзиёев рассказал, на каком отечественном автомобиле ездит сам

В Самарканде главы Узбекистана и Кыргызстана посетили совместное узбекско-германское предприятие JV MAN Auto – Uzbekistan. Шавкат Мирзиёев рассказал, какой автомобиль отечественного производства предпочитает он сам, и предложил Алмазбеку Атамбаеву сесть за руль наших авто, пишет 24.kg.

В рамках рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан главы двух государств посетили самаркандский завод JV MAN Auto – Uzbekistan. В павильонах был представлен весь автопром Узбекистана, в том числе легковой транспорт.

«Машины бюджетные, нормальные», - сказал президент Шавкат Мирзиеев, показывая ряды авто своему кыргызскому коллеге.

«За последние четыре года в Бишкеке количество машин в четыре раза увеличилось. Откуда только не привозят! Даже радиоактивные», - признался ему Алмазбек Атамбаев.

«А это последняя Nexia, совершенно новая», - заметил Шавкат Мирзиеев.

«Красивая машина», - сказал Атамбаев.

«А это Chevrolet Malibu. По субботам - воскресеньям сам на такой езжу. Очень комфортабельная», - отметил Шавкат Мирзиеев, предложив своему кыргызскому коллеге сесть за руль другого авто - Chevrolet Captiva.

Далее главы государств прошли в другой павильон, где было представлено собственное производство Узбекистана: пластиковые окна, бытовая техника, текстиль, ковры, лекарства, вина и многое другое. Два детских манекена были одеты в спортивную форму цвета флагов Узбекистана и Кыргызстана.

Отметим, в ходе встречи с Атамбаевым в расширенном формате Мирзиеев отметил, что на заводе показали не все. «Многое оставили, когда вы с официальным визитом приедете в Ташкент», - сказал он.

фото: 24.kg
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

Казахстан и Узбекистан упростят пересечение государственной границы

Поступок узбекистанца с продуктовой базы Москвы всколыхнул соцсети

В Узбекистане объявлен призыв в армию

christina
Похожие статьи

Шавкат Мирзиёев принес присягу и стал Президентом Узбекистана (+фото)

Шавкат Мирзиёев поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Шавкат Мирзиеев побывал в Каракалпакстане и Хорезме

Шавкат Мирзиёев поздравил Алмазбека Атамбаева с днем рождения

Шавкат Мирзиеёв встретился со своим коллегой из Кыргызстана

Реклама на сайте
LCN