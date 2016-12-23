→ Министерство здравоохранения РУ запустило виртуальную приемную

Министерство здравоохранения РУ запустило виртуальную приемнуюС целью налаживания эффективного и конструктивного диалога с узбекистанцами, Министерство здравоохранения Республики открыло виртуальную приемную. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Обращения, предложения, вопросы и пожелания пользователи могут отправлять через официальный веб-сайт министерства www.minzdrav.uz, а также по указанным на сайте электронной почте или по телефону.
Обращение будет рассмотрено лично министром здравоохранения Республики Узбекистан, взято под контроль и решено в рамках закона.
Номер «Телефона доверия» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан - 1003.