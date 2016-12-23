Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Министерство здравоохранения РУ запустило виртуальную приемную
Сегодня, 12:27 0 273 Рейтинг0 Напечатать

Министерство здравоохранения РУ запустило виртуальную приемную

С целью налаживания эффективного и конструктивного диалога с узбекистанцами, Министерство здравоохранения Республики открыло виртуальную приемную. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Министерство здравоохранения РУ запустило виртуальную приемную

Обращения, предложения, вопросы и пожелания пользователи могут отправлять через официальный веб-сайт министерства www.minzdrav.uz, а также по указанным на сайте электронной почте или по телефону.

Обращение будет рассмотрено лично министром здравоохранения Республики Узбекистан, взято под контроль и решено в рамках закона.

Номер «Телефона доверия» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан - 1003.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

Казахстан и Узбекистан упростят пересечение государственной границы

Поступок узбекистанца с продуктовой базы Москвы всколыхнул соцсети

В Узбекистане объявлен призыв в армию

christina
Похожие статьи

Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» открыл Виртуальную приемную

Министр финансов Узбекистана открыл виртуальную приемную

Госкомприроды открыл виртуальную приемную

Впервые ректор отечественного вуза открыл Виртуальную приемную

Председатель Госкомконкуренции запустил Виртуальную приемную

Реклама на сайте
LCN