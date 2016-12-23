→ В СБ ООН Астана будет представлять интересы всей Центральной Азии

В СБ ООН Астана будет представлять интересы всей Центральной Азии23 декабря в Ташкенте состоялась пресс-конференция по итогам 2016 года, организованная посольством Казахстана в Узбекистане.
С обширным докладом перед журналистами выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев.
Доклад затрагивал все стороны политической и экономической жизни республики, а также вопросы двусторонних отношений между Узбекистаном и Казахстаном.
Предлагаем вашему вниманию основные тезисы, прозвучавшие в его докладе:
- Независимость и экономические успехи дали возможность нам смело смотреть в будущее, и тогда была сформулирована новая Стратегия развития - «Казахстан-2050». А сейчас наша страна движется в число 30 мировых лидеров.
- Результатом политики открытости и рыночных реформ для Казахстана стали рост ВВП в 20 раз, увеличение средней заработной платы в 17 раз. ВВП в среднедушевом выражении превысил 11 тысяч долл. США и, фактически, сравнялся со среднедушевым уровнем ВВП граждан Российской Федерации (второй показатель в СНГ).
- За 25 лет независимости в Казахстане было создано более 2 миллионов рабочих мест. Если в начале 90-х годов прошлого века каждый третий в Казахстане проживал за чертой бедности, то сегодня уровень бедности ниже 3%.
- За годы независимости в Казахстане построено 1400 школ и 1300 объектов здравоохранения. Расходы на социальную сферу за этот период выросли до 11% ВВП, средняя продолжительность жизни казахстанцев увеличилась до 72 лет. Было введено в строй более 100 миллионов квадратных метров жилья. В рамках общенациональной программы «Нурлы Жол» по всей стране формируется сеть бетонных автобанов, уже построено более 11 тысяч километров высококачественных автодорог.
- За 25 лет независимости объём международных золотовалютных резервов Казахстана, включая средства Национального фонда благосостояния, превысил 100 миллиардов долларов и достиг 50% ВВП.
Казахстану удалось наладить эффективное сотрудничество с ведущими транснациональными корпорациями. За годы независимости было привлечено 255 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Это является показателем доверия к нашей стране и проводимым реформам.
Казахстан добился создания Евразийского экономического союза. Сегодня единый рынок ЕАЭС объединяет 5 стран с населением более 180 миллионов человек.
В рамках «Основных направлений торгово-экономического сотрудничества между РК и РУ», в короткие сроки Казахстан и Узбекистан должны сделать следующее:
- создать сеть совместных торговых домов по таким направлениям как взаимная продажа нефти и нефтепродуктов, электротехнической, машиностроительной, автомобильной фармацевтической и агропромышленной продукции;
- наладить сотрудничество между казахстанским национальным холдингом «Байтерек» (занимается финансированием внешней торговли казахстанских предприятий) и Национальным банком Узбекистана по внешнеэкономической деятельности;
- выработать механизм межрегионального сотрудничества;
Этот год, безусловно, был отмечен еще одним ярким достижением внешней политики Казахстана. Это избрание Казахстана летом сего года непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на следующие два года. Совет Безопасности – это важнейший политический орган этой влиятельной международной организации. Так как Казахстан является первой страной Центральной Азии, которая была избрана в Совет Безопасности, мы расцениваем это не только как большую честь, но и как большую ответственность.
Казахстаном заявлены четыре приоритетных направления своей будущей работы в Совете Безопасности ООН. Это ядерная, энергетическая, водная и продовольственная безопасность. Продвигая их на главной площадке многосторонней дипломатии в мире, Казахстан намерен самым тесным образом взаимодействовать со всеми без исключения партнерами по членству в Совбезе и в целом в ООН.
В качестве члена Совета Безопасности Астана также будет представлять интересы всей Центральной Азии и намерена поднимать важные для нашего региона проблемы стабилизации ситуации в Афганистане и другие проблемы.
М. Джангиров, фото автора