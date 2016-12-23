→ Виртуальная приемная премьер-министра Узбекистана преобразована в президентскую

Виртуальная приемная премьер-министра Узбекистана преобразована в президентскуюВиртуальная приемная премьер-министра PM.gov.uz преобразована в Виртуальную приёмную Президента Республики Узбекистан.
Об этом сообщается на официальной странице Ш.М. Мирзиёева в социальной сети Facebook.
Теперь сокращение «PM» можно расшифровать как «Президентга Мурожаат». В настоящее время подготавливаются проекты соответствующих решений Президента по дальнейшему совершенствованию механизма рассмотрения обращений исходя из трехмесячного опыта работы Портала.
Напомним, что Виртуальная приемная Мирзиёева начала работу 25 сентября текущего года на правительственном портале gov.uz.
По новому адресу также можно отправлять обращения, предложения и вопросы. Гражданам доступны несколько способов обращения в приемную президента – по телефону 210-00-00 или 10-00 (звонки бесплатные по стране), через специальную форму на сайте pm.gov.uz или через территориальные организации Либерально-демократической партии Узбекистана.