Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана
16-летняя учащаяся одного из колледжей Владивостока сообщила в полицию о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны гражданина Узбекистана. По словам девушки, преступление произошло в квартире одного из домов по улице Днепровской, куда она пришла в гости, сообщает новостной портал Приморского края PRIMPRESS.
Несовершеннолетняя рассказала, что там находился красивый молодой человек из Узбекистана, представившийся именем Джонни. По ее словам, она так понравилась этому красавчику, что он выбрал момент, когда они останутся одни, и изнасиловал ее. Девушка подробно описала приметы злоумышленника, а также назвала марку его машины.
Стражи порядка сразу засомневались в истории потерпевшей, но быстро отреагировали на заявление и провели проверку. В ходе работы полицейским стала известна истинная причина сообщения о насилии. Как выяснилось, таким образом девушка решила привлечь внимание понравившегося ей мужчины и отомстить ему. Причиной выдумки об изнасиловании стали чувства неразделенной любви к Джонни, который проигнорировал симпатии девушки.
По факту случившегося проводится проверка. Не исключено, что девушка может быть привлечена к административной ответственности за ложное сообщение о преступлении.
фото: stihi.ru