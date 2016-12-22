Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана
Сегодня, 15:30 0 8247 Рейтинг0 Напечатать

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

16-летняя учащаяся одного из колледжей Владивостока сообщила в полицию о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны гражданина Узбекистана. По словам девушки, преступление произошло в квартире одного из домов по улице Днепровской, куда она пришла в гости, сообщает новостной портал Приморского края PRIMPRESS.

Несовершеннолетняя рассказала, что там находился красивый молодой человек из Узбекистана, представившийся именем Джонни. По ее словам, она так понравилась этому красавчику, что он выбрал момент, когда они останутся одни, и изнасиловал ее. Девушка подробно описала приметы злоумышленника, а также назвала марку его машины.

Стражи порядка сразу засомневались в истории потерпевшей, но быстро отреагировали на заявление и провели проверку. В ходе работы полицейским стала известна истинная причина сообщения о насилии. Как выяснилось, таким образом девушка решила привлечь внимание понравившегося ей мужчины и отомстить ему. Причиной выдумки об изнасиловании стали чувства неразделенной любви к Джонни, который проигнорировал симпатии девушки.

По факту случившегося проводится проверка. Не исключено, что девушка может быть привлечена к административной ответственности за ложное сообщение о преступлении.

фото: stihi.ru
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

В Мирзо-Улугбекском районе построят около сотни многоэтажек, базар и набережную

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

За два дня сняты с должности хокимы четырех областей

christina
Похожие статьи

В Баку найдена мёртвой дочь турецкого дипломата

В результате аварии на автодороге Ташкент-Ош погибла девушка

В Хабаровске мешок с кальцитом насмерть задавил гражданина Узбекистана

Мать брошенного в подъезде младенца пришла в полицию

Зачем кондуктору культура?

Реклама на сайте
LCN