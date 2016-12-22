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Пассажиры задержанного в Ташкенте рейса "Аэрофлота" вылетели в Москву

Пассажиры задержанного в Ташкенте рейса "Аэрофлота" вылетели в Москву

Пассажиры самолета авиакомпании "Аэрофлот", в среду утром аварийно вернувшегося в Ташкент, вылетели в четверг в 05.33 (03.33 мск) в Москву.

Самолет А330 "Аэрофлота" 21 декабря вылетел рейсом N1871 "Ташкент-Москва" в 4.45 (2.45 мск), находясь в воздушном пространстве Казахстана, лайнер в течение часа вернулся обратно из-за незакрывшихся закрылок. На борту самолета находились 154 пассажира, передает РИА Новости.

"Пассажиров задержанного рейса мы переоформили на рейс "Аэрофлота" 1871 за 22 декабря, они вылетели в 5.33 по местному времени в Москву", — сказал собеседник агентства. По его словам, из 154 пассажиров, зарегистрированных на рейс в среду, большинство улетело в четверг, остальным были переоформлены билеты на другие рейсы.

Это уже второй инцидент с лайнером "Аэрофлота" на данном направлении за последние десять дней. Самолет А330 совершавший рейс Ташкент-Москва, выполнил 12 декабря аварийную посадку в столице Узбекистана почти сразу после взлета по техническим причинам. Большинство из 170 пассажиров задержанного рейса вылетели спустя сутки следующим рейсом авиакомпании. Всем, кто отказался от полета, была возвращена стоимость билета.
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