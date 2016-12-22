→ В Узбекистане объявлен призыв в армию

В Узбекистане объявлен призыв в армиюПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21.12.2016 г.подписал постановление об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы.
Как сообщает пресс-служба МИД республики, в соответствии с постановлением, в феврале-марте 2017 года на срочную военную службу будут призваны граждане призывного возраста, не имеющие права на отсрочку от призыва.
Граждане, годные к несению срочной военной службы и не имеющие права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемые в вооруженные силы в ходе настоящего призыва, будут зачислены в мобилизационный призывной резерв.
В феврале-апреле 2017 года в резерв будут уволены военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на премьер-министра Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Махмудова.