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Вчера, 18:43 0 4078 Рейтинг0 Напечатать

В Узбекистане объявлен призыв в армию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21.12.2016 г.подписал постановление об очередном призыве граждан Республики Узбекистан на срочную военную службу и увольнении в резерв военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы.

В Узбекистане объявлен призыв в армию

Как сообщает пресс-служба МИД республики, в соответствии с постановлением, в феврале-марте 2017 года на срочную военную службу будут призваны граждане призывного возраста, не имеющие права на отсрочку от призыва.

Граждане, годные к несению срочной военной службы и не имеющие права на отсрочку и освобождение от нее, но не призываемые в вооруженные силы в ходе настоящего призыва, будут зачислены в мобилизационный призывной резерв.

В феврале-апреле 2017 года в резерв будут уволены военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на премьер-министра Арипова и секретаря Совета безопасности при президенте Махмудова.
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