→ UNFPA: интересы 10-летних девочек нужно защищать на законодательном уровне

UNFPA: интересы 10-летних девочек нужно защищать на законодательном уровне20 декабря текущего года Фонд ООН в области народонаселения организовал презентацию ежегодного глобального Доклада ЮНФПА о народонаселении мира 2016 года.
«10 лет: Как наше будущее зависит от девочки в этом решающем возрасте» - именно так звучала тема 2016 года. Она была выбрана неслучайно. По данным UNFPA, в настоящее время в мире живет 60 миллионов девочек, достигших 10-летия, и этот возраст во многом являются решающим.
Именно с 10 лет девочка приближается к возрасту созревания. Именно это время становится переломным моментом в определении будущего. Девочки находятся на пороге принятия важных решений, от которых будет зависеть их дальнейшая жизнь.
«От того, как мы сегодня инвестируем и поддерживаем развитие 10-летних девочек, будет зависеть состояние нашего мира в 2030 году», – говорит Исполнительный Директор ЮНФПА Д-р Бабатунде Осотимехин. «При поддержке со стороны семьи, общины и страны, а также в случае полной реализации её прав 10-летняя девочка может преуспеть и помочь создать такое будущее, которого мы все хотим».
Именно эта мысль – инвестирование в будущее 10-летних девочек, обеспечения доступа к медицинским услугам и полноценному образованию, является ключевой в итоговом докладе.
Во многих частях мира, как показывает этот доклад ЮНФПА, на девочку, вступающую в подростковой период, вдруг начинают смотреть как на товар, который можно купить, продать или обменять. Ее могут заставить вступить в брак, бросить школу, начать рожать, и т.д.
Выступая в защиту прав 10-летних девочек, Фонд ООН в области народонаселения предлагает совершить 10 шагов:
На законодательном уровне:
1. Оговорить юридическое равенство девочек, подкрепив законы последовательной судебной процедурой.
2. Полностью запретить все пагубные виды практики, причиняющие вред девочкам, и установить минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет.
На уровне услуг:
3. Обеспечить безопасные условия получения высосокачественного образования, в полной мере закрепив принцип гендерного равенства в учебных программах и планах, стандартах преподавания и внешкольных занятиях.
4. В ходе работы по обеспечению всеобщего охвата медицинским обслуживанием ввести проверку состояния психического и физического здоровья всех девочек по достижении возраста 10 лет.
5. Обеспечить соответствующее возрасту всестороннее половое просвещение в начале процесса полового созревания.
В сфере политики:
6. Сосредоточить внимание на тщательном и систематическом рассмотрении вопросов всеохватности с учетом всех факторов, подвергающих девочек опасности остаться забытыми.
На уровне инвестиций:
7. Отслеживать и ликвидировать пробелы в инвестициях, направленных на развитие потенциала девочек-подростков младшего возраста.
8. Мобилизовать дополнительные финансовые средства для охраны психического здоровья, обеспечения защиты и сокращения продолжительности неоплачиваемого труда, ограничивающего возможности девочек.
Данные:
9. Использовать резолюцию в использовании данных, предусмотренную в Повестке дня на период до 2030 года, для повышения эффективности отслеживания прогресса в отношении девочек, в том числе в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья.
Нормы:
10. Вовлекать девочек, мальчиков и всех людей вокруг них в борьбу за изменение норм, порождающих гендерную дискриминацию.
На данный момент, согласно статистике, предоставленной UNFPA, в нашей стране проживает около 260 000 девочек в возрасте 10 лет. UNFPA в Узбекистане тесно сотрудничает с правительством и рядом организаций и ведомств, поддерживая руководство Республики в осуществлении Целей Устойчивого Развития, в частности путем продвижения здорового образа жизни среди молодежи, расширения доступа молодежи к образованию, здравоохранению, включая услуги в области репродуктивного здоровья и планирования семьи, что является важным компонентом на пути к устойчивому развитию населения и будущего поколения.