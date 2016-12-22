→ Посол России в Узбекистане назвал беспочвенными слухи о закрытии программы переселения соотечественников

Посол России в Узбекистане назвал беспочвенными слухи о закрытии программы переселения соотечественниковВыступая на итоговой конференции, посвященной результатам работы Посольства РФ в Республике Узбекистан, Чрезвычайный и полномочный Посол России в нашей стране В.Л. Тюрденев подробно остановился на вопросах реализации Программы добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию.
Дипломат призвал не верить слухам о закрытии или приостановке проекта.
«В апреле этого года функции Федеральной миграционной службы были переданы в ведение Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данная реорганизация по объективным причинам сказалась на реализации программы. Однако она остается бессрочной, и слухи о ее закрытии или приостановке реализации не имеют под собой никаких правовых основ», - отметил Тюрденев.
«Актуальные сведения по данному вопросу необходимо получать только используя официальные источники информации - сайты Посольства России в Узбекистане и Главного управления по вопросам миграции МВД Россиии», - добавил Тюрденев.
Также он подчеркнул необходимость взвешенного подхода при выборе региона предполагаемого вселения. По словам Посла России в Узбекистане, в первую очередь необходимо рассматривать имеющиеся вакансии труда, как основной критерий программ переселения субъектов России.
Фото: М. Джангиров.