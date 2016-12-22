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→ Посол России в Узбекистане назвал беспочвенными слухи о закрытии программы переселения соотечественников
Вчера, 12:42 0 5314 Рейтинг4 Напечатать

Посол России в Узбекистане назвал беспочвенными слухи о закрытии программы переселения соотечественников

Выступая на итоговой конференции, посвященной результатам работы Посольства РФ в Республике Узбекистан, Чрезвычайный и полномочный Посол России в нашей стране В.Л. Тюрденев подробно остановился на вопросах реализации Программы добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию.

Посол России в Узбекистане назвал беспочвенными слухи о закрытии программы переселения соотечественников

Дипломат призвал не верить слухам о закрытии или приостановке проекта.

«В апреле этого года функции Федеральной миграционной службы были переданы в ведение Министерства внутренних дел Российской Федерации. Данная реорганизация по объективным причинам сказалась на реализации программы. Однако она остается бессрочной, и слухи о ее закрытии или приостановке реализации не имеют под собой никаких правовых основ», - отметил Тюрденев.

«Актуальные сведения по данному вопросу необходимо получать только используя официальные источники информации - сайты Посольства России в Узбекистане и Главного управления по вопросам миграции МВД Россиии», - добавил Тюрденев.

Также он подчеркнул необходимость взвешенного подхода при выборе региона предполагаемого вселения. По словам Посла России в Узбекистане, в первую очередь необходимо рассматривать имеющиеся вакансии труда, как основной критерий программ переселения субъектов России.

Фото: М. Джангиров.
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