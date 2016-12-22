→ В Узбекистан придут сильные морозы

В Узбекистан придут сильные морозыНачиная с четверга, 22 декабря, по всему Узбекистану ожидается наступление настоящей зимы. Во всех регионах республики синоптики обещают резкое похолодание.
По сообщению Узгидромета, повсеместно пройдут осадки. В Ташкентской области и столице ночная температура составит минус 12 ⁰C.
В Каракалпакстане и Хорезмской области в период с 23 по 25 декабря ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится до 12-17 градусов мороза. На плато Устюрт ночью ожидается до 23 градусов мороза, днем — 7-12 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях можно ждать осадков в виде дождя и снега. Местами возможен туман. Температура ночью 22-23 декабря — 0-5 градусов мороза, 24-25 декабря — 7-12 градусов. Днем колебание от 2 до 7 градусов ниже нуля.
В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях традиционно будет не слишком холодно. Ветер будет дуть восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью составит 0-5 градусов мороза, местами до 7 градусов, днем воздух прогреется до 4-9 градусов тепла.
Температура воздуха в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях составит ночью 22-23 декабря до 2 градусов мороза, 24-25 декабря — 4-9 градусов мороза. В дневные часы 22-23 декабря будет теплее — 2-7 градусов тепла, 24-25 декабря — до 3 градусов тепла.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях местами возможен туман. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура 22-23 декабря ночью будет около 3 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла, 24-25 декабря понижение ночью до 7-12 градусов мороза, днем — до 0-5 градусов мороза.
По горным районам республики лавиноопасно. 23-25 декабря прогнозируется понижение температуры ночью до 18 градусов мороза, днем — до 10 градусов мороза.