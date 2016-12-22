Реставрация главного офиса адвокатов Самарканда обошлась в 240 млн сумов
Адвокатура не способна осуществить свою миссию по защите прав и свобод граждан, если она экономически зависима и не имеет надежную материально-техническую базу. С этой точки зрения обновление здания Самаркандского областного территориального управления Палаты адвокатов Республики Узбекистан, на реконструкцию которого затрачено 240 млн. сумов, является одним из важных шагов в деле укрепления самостоятельности адвокатов.
Несколько лет тому назад территориальному управлению было передано здание бывшей школы. По словам начальника управления Отабека Ахтамова здание было построено в 1928 году и находилось в очень жалком состоянии. «Количество адвокатов нашей области составляет 345 человек, которые объединены в 63 адвокатских формирования. Это большая армия. Мы свои мероприятия, а также встречи с иностранными гостями были вынуждены проводить в помещениях других организаций, часто арендуя их», - говорит Ахтамов.
Теперь все изменилось. Мой собеседник с удовлетворением отмечает, что Палата адвокатов Республики Узбекистан на реставрацию здания выделила 240 млн. сумов и в результате Самаркандское областное территориальное управление получило возможность справить новоселье. Да, фактически получилось новое просторное здание. Никто сейчас уже не скажет, что это отремонтированное ветхое строение 90-летней давности.
Руководство территориального управления решило своеобразно отметить новоселье. Были приглашены бывшие работники адвокатуры, находящиеся в данное время на заслуженном отдыхе. «Перед тем, как начать работу в обновленном офисе решили получить благословение почтенных аксакалов», - сказал Ахтамов.
Заместитель начальника областного управления юстиции Отабек Ташниязов отметил, что в нашей стране предприняты решающие шаги для повышения роли адвокатов в обеспечении конституционного права граждан и юридических лиц. Ярким примером этого служит Указ Президента Республики Узбекистан от 21 октября 2016 года «О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан». Документ предусматривает в частности подготовку предложений по дальнейшему совершенствованию института адвокатуры.
«Это же аксиома: для того чтобы адвокатура плодотворно выполняла возложенные на себя обязанности она должна быть полностью независимой и самостоятельной, - говорит Ташниязов. - Финансовая, экономическая независимость – это не отвлеченные понятия. Такое прекрасное офисное помещение также хороший стимул для эффективной работы наших адвокатов».
Председатель областного отделения творческого союза журналистов Узбекистана Фармон Тошев отметил, что адвокаты являются не только защитниками прав и обязанностей граждан, но они также и пропагандисты правовых знаний среди населения. «Ведь они не ограничиваются лишь участием в судебных процессах. Они выступают среди населения, в том числе молодежи, принимают в офисе граждан и представителей юридических лиц. Выполняют определенную работу в деле ознакомления людей с законами, воспитания их в духе уважения к ним. Такой центр необходим адвокатам. Это еще больше стимулирует их для успешной работы».
Что думают по этому поводу сами адвокаты? По мнению руководителя адвокатского бюро Дилбары Ирмухамедовой, которая долгие годы работала в судебной системе, занимала должность заместителя председателя областного суда, работа адвоката интересна тем, что ему приходится постоянно быть среди людей. Она отметила, что новый офис дает возможность руководству областного управления принимать посетителей, для которых созданы нормальные условия, а также проводить самые различные мероприятия. Она выразила благодарность всем тем, кто внес свою лепту в это дело, принимал участие в ремонте и реставрации здания.
Тошпулат Рахматуллаев