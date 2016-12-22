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→ По мнению аналитиков США и Австралии, Узбекистан - одна из самых безопасных стран мира
20-12-2016, 13:39 0 6830 Рейтинг1 Напечатать

По мнению аналитиков США и Австралии, Узбекистан - одна из самых безопасных стран мира

По мнению аналитиков США и Австралии, Узбекистан - одна из самых безопасных стран мира

Последние события в Анкаре и Берлине заставляют вернуться к теме глобального терроризма, поразившего как смертоносный вирус нашу планету. Некоторое время назад, был опубликован Глобальный индекс терроризма 2016 года, который ежегодно составляет международная группа экспертов под эгидой Института экономики и мира Сиднейского университета из Австралии.

Расчётная часть выполнена на основе информации из глобальной базы данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд — крупнейшей в мире статистической базы о террористической деятельности.

Терроризм определён авторами исследования как «угроза или реальное применение силы незаконными организациями, добивающимися своих политических, социальных и религиозных целей путём насилия и устрашения». Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по четырём основным показателям:
1. Количество террористических инцидентов.
2. Количество погибших.
3. Количество пострадавших.
4. Уровень материального ущерба.

Кроме того, при составлении Индекса анализируется ряд других факторов, которые могут быть косвенно связаны с террористической активностью.

Верхушка рейтинга наиболее подверженных террористической угрозе стран вполне ожидаема: Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан, Сирия и Йемен — государства, находящиеся в состоянии затянувшейся гражданской войны. На них приходится более 70% всех терактов.
По мнению аналитиков США и Австралии, Узбекистан - одна из самых безопасных стран мира

Несмотря на общие успехи в борьбе с мировым терроризмом в последние годы, активность группировок в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — это демократические государства с развитой экономикой, преимущественно Европа и Северная Америка) выросла на 650% по сравнению с 2014 годом. В 21 из 34 государств ОЭСР за 2015 год был совершен хотя бы один теракт.

При этом экспертами выявлена примечательная тенденция: около половины террористов, действовавших в странах ОЭСР от имени, например, ДАИШ, не имели прямой связи с руководством движения, то есть действовали по собственной инициативе.
Всего в странах ОЭСР за 2015 год было совершено 67 терактов. Погибли 313 человек.

А вот в США С 2008 года 98% всех террористических атак совершили одиночки. В общей сложности там террористы убили 156 человек.

Узбекистан международные эксперты расположили на 117 место из 130 свидетельство того, что наша страна – одна из самых безопасных в мире. Высокая оценка безопасности – результат серьезной и продуманной работы в области профилактики радикализации молодежи, которая проводится многими министерствами, ведомствами, институтами гражданского общества и религиозными организациями, а так же эффективной работой специальных служб силового блока страны.
По мнению аналитиков США и Австралии, Узбекистан - одна из самых безопасных стран мира


В. Михайлов
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