Посольство России в Узбекистане открыло Книгу соболезнований в связи с гибелью Андрея Карлова
Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан с прискорбием сообщило о трагической гибели в результате террористической атаки 19 декабря 2016 года в Анкаре Посла России в Турции Андрея Геннадьевича Карлова.
"Глубоко потрясены этим бесчеловечным преступлением. Сотрудники Посольства, по долгу службы пересекавшиеся с Андреем Геннадьевичем, навсегда сохранят память о нем, как о настоящем профессионале своего дела. Его отличали спокойный и взвешенный характер, неравнодушное отношение к людям, интересам российских граждан. Он был доброжелательным и во всех отношениях позитивным человеком. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Андрея Геннадьевича Карлова. Скорбим вместе с вами!" - говорится в официальном сообщении Посольства России в Узбекистане.
В связи с этим трагическим событием в здании диппредставительства России в Ташкенте (адрес: 100015, г.Ташкент, ул. Нукус, 83) будет открыта Книга соболезнований по следующему графику:
- вторник, 20 декабря с 14:30 до 17:30;
- среда, 21 декабря с 10:00 до 12:30 и с 14:30 до 17:30.
Напомним, в понедельник 19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов был убит во время выступления на фотовыставке в Анкаре. В МИД РФ подтвердили гибель посла от полученных ранений, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Кроме того, она заявила, что произошедшее квалифицируется, как теракт.
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Андрей Геннадьевич Карлов родился в 1954 году в Москве.
В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений, в 1992 году – Дипломатическую академию.
На дипломатической службе с 1976 года.
Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР,
России и в загранпредставительствах, в частности, в 1976 – 1981, 1984 –
1990 гг. - в Посольстве СССР в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), 1992 – 1997 гг. – в Посольстве России в Республике Корея.
В 2001 – 2006 гг. – Чрезвычайный и Полномочный Посол России в КНДР.
В 2007 – 2013 гг. – зам.директора, директор Консульского департамента МИД России.
С июля 2013 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Владеет корейским и английским языками.
Женат. Имеет сына.