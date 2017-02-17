ГУВД Ташкента открыло сайт для приёма онлайн-обращений
У Главного управления внутренних дел Ташкента появился собственный сайт.
На сегодняшний день сайт находится в стадии разработки. Меню содержит три рубрики: «Главная», «О нас» и «Онлайн-обращения». Имеется также возможность выбора узбекского (кириллица) или русского языка.
Действует пока только страница онлайн-обращений (на узбекском языке). Здесь можно подать заявление, прикрепить к нему электронные копии документов и выбрать желаемый формат ответа – в виде электронного сообщения или в письменной форме. На этой же странице можно проверить статус своего обращения, введя его номер и проверочный код.
Полученных и обработанных обращений на сайте пока нет.
Новый сайт доступен по адресу guvd.uz.
Анна Ним.