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ГУВД Ташкента открыло сайт для приёма онлайн-обращений

ГУВД Ташкента открыло сайт для приёма онлайн-обращений

У Главного управления внутренних дел Ташкента появился собственный сайт.

На сегодняшний день сайт находится в стадии разработки. Меню содержит три рубрики: «Главная», «О нас» и «Онлайн-обращения». Имеется также возможность выбора узбекского (кириллица) или русского языка.

Действует пока только страница онлайн-обращений (на узбекском языке). Здесь можно подать заявление, прикрепить к нему электронные копии документов и выбрать желаемый формат ответа – в виде электронного сообщения или в письменной форме. На этой же странице можно проверить статус своего обращения, введя его номер и проверочный код.

Полученных и обработанных обращений на сайте пока нет.

Новый сайт доступен по адресу guvd.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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