Профессор Университета Инха получил международную награду
10 февраля 2017 года профессор факультета «Компьютерный инжиниринг» Университета Инха в г. Ташкенте, доктор Абдул Рахим Насир получил международную награду «Great Achievers Award for excellence in engineering education» (Награда за выдающиеся достижения в области инженерного образования).
Награждение состоялось в Бангкоке (Таиланд) в рамках семинара по продвижению достижений, направленных на социальное и экономическое развитие. В церемонии участвовали принцесса Изабелла Лаффорг, бывший вице-премьер Таиланда Корн Даббаранси, бывший посол Индии доктор В.Б. Сони и советник законодательной палаты Таиланда Прем Пиясачадеш.
Доктор Абдул Рахим Насир имеет тридцатилетний стаж преподавания в разных университетах мира. За эти годы он не раз был отмечен наградами. Профессор также является членом различных международных организаций.
Анна Ним.