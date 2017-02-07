#BoburDay набрал свыше 166 000 постов в Твиттере
Инициативная группа "E-yoshlar" во второй раз вывела хэштег #BoburDay в мировые тренды. Вместе с узбекистанской молодёжью, а также интернет-пользователями со всего мира группа отметила день рождения Захириддин Мухаммад Бабура нестандартным образом.
14 февраля пользователи микроблога Твиттер разместили свыше 166 тысяч постов с хэштегом #BoburDay. В результате хештег вошел в десятку "лучших хэштегов мира", а также получил от аналитического сайта "hashtags.org" статус "звёздного" и "популярного".
Аналогичную акцию группа "E-yoshlar" проводила и в 2016 году. Тогда организаторам также удалось вывести хэштег #BoburDay в мировые тренды.
Анна Ним.