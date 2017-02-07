В Сурхандарье появится международный научно-исследовательский центр Имама Термизий
14 февраля принято постановление Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по организации международного научно-исследовательского центра Имама Термизий».
Центр будет создан в Сурхандарьинской области. Его учредителем станет Управление мусульман Узбекистана. Главной задачей центра будет изучение работ хадисоведа и исламского правоведа Абу Исо Термизи (Имама Термизи, 824−892), а также других учёных Термеза и нашей страны в целом. Помимо этого, в работу центра входит изучение и распространение истинного смысла религии Ислама, священного Корана и хадисов.
Сотрудники научно-исследовательского центра должны будут также заниматься подготовкой учебников и публицистической литературы для религиозного образования, духовно-просветительской и воспитательной работы. В их обязанности войдёт работа с общественностью, особенно с молодёжью, сообщает norma.uz.
Планируется наладить сотрудничество с зарубежными организациями, проведение конференций, выставок, семинаров и других мероприятий, посвящённых изучению трудов Имама Термизий и ученых Термеза.
Центр создаст собственную библиотеку (для которой предусмотрено отдельное здание), собрав книги и рукописи самих учёных, а также посвящённые им издания. Этот фонд будет использоваться для проведения научных исследований. Ещё одной сферой интересов центра станут современные информационно-коммуникационные технологии и возможность их использования для изучения духовного наследия Узбекистана.
В финансировании строительства и работы центра будут участвовать Управление мусульман Узбекистана и комплекс Имама Термизий. Также планируется задействовать пожертвования благотворителей и гранты иностранных и международных религиозно-научных центров.
Анна Ним.