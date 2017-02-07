Количество обращений, поступивших на ЕПИГУ превысило миллион
Согласно статистике количество обращений, поступивших на Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) превысило 1 000 000.
По статистике, 98% запросов (982,7 тыс.) в государственные и хозяйственные органы были решены, а менее 2% находятся на данный момент в процессе обработки. Значительный рост количества обращений на Единый портал был отмечен в октябре 2016 года и связан с увеличением количества интерактивных государственных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам.
С момента запуска ЕПИГУ в июле 2013 года, свыше 432,5 тысячи обращений поступило от физических лиц и 567,6 тысяч - от юридических . Кроме того, 68 тысяч обращений было обработано через Call-центр Единого портала по короткому номеру 1060 и 200-18-18.