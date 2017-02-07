Привозные деревья - хорошо, но не стоит забывать о наших селекционерах
Самаркандский филиал НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени Шредера был создан в 1956 году. В 2014 году филиал был преобразован в научную опытную станцию. В настоящее время НИИ носит имя академика Махмуда Мирзаева.
Чем занимаются в последнее время сотрудники научной опытной станции, над какими перспективными сортами винограда и плодовых культур они работают, как изменение статуса повлияло на деятельность некогда известного своими разработками исследовательского центра? Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы я отправился в Самаркандский район на научную опытную станцию.Там я встретился и побеседовал с заместителем директора по научной работе кандидатом сельскохозяйственных наук Урмонбеком Мирзахидовым и кандидатом сельскохозяйственных наук Бахтиёром Мирзахидовым.
По словам У.Мирзахидова, в прежние годы в филиале НИИ работало 35 научных сотрудников, а сейчас всего шесть человек трудятся над одним проектом. Раньше филиал получал необходимые средства из бюджета. В последние годы научные сотрудники обязаны представить проект, на выполнение которого выделяется определенная сумма. Притом каждые три года они должны защищать новый проект. О том, что такая система не продумана до конца и вызывает неудобства для ведения научного исследования и для самих сотрудников, можно судить по рассказам моих собеседников.
За два-три года можно вывести новые сорта овощных культур, например, капусты. Селекционная работа в виноградарстве и плодовых культурах может продолжаться 10-15 лет. Поэтому грант должен быть переходящим. А то, как получается? Например, скажем, Б.Мирзахидов планирует создать новый сорт винограда в течение12 лет. Он три раза получает за свой проект грант и работает по своему направлению девять лет. И вдруг какой-то новый сотрудник, утверждающий гранты в Академии наук Узбекистана, исходя из каких-то соображений или просто не понимая до конца суть выполняемой работы, может не утвердить новый проект. Что, тогда многолетнему исследованию придет конец? Выполненная девятилетняя работа и потраченные силы и средства, получается, были напрасны?
Теперь для убедительности приведу реальный пример, как говорят в таких случаях, из жизни. У.Мирзахидов начал работу в тогдашнем филиале НИИ в 1966 году. С тех пор он занимается выведением новых сортов груши. Он гордится, что созданные им сорта груш «Азамат» и «Фаризи» нашли широкое распространение в республике. Вот уже более 10 лет он работает над еще двумя новыми гибридными сортами груши и сейчас, по его утверждению, находится на половине пути. «У них пока условные названия. Один из сортов я назвал «Мафтуна», другой «Машхура», – говорит Урмонбек-ака. – Первый из них имеет хороший товарный вид, но вкус не тот. А у второго отменный вкус, сочный, а вот своим видом не привлекает покупателя».
Дальнейшая задача исследователя состоит в следующем. Он путем искусственного опыления может получить новый плод, который обладал бы товарным видом и приятным вкусом. Посадив его семена, будет ухаживать за появившимися саженцами и ждать, когда вырастут деревья и начнут плодоносить. В период роста молодых саженцев могут быть сильные морозы, которые могут уничтожить деревья. Если производственное испытание пройдет благополучно, через 15 лет начинается процесс районирования нового сорта. Подготовка соответствующей документации в Государственную комиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и передача нового сорта в госкомиссию займут определенное время. Пройдет еще несколько лет, пока новый сорт будет введен в Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посадке на территории Республики Узбекистан.
Таким образом, выведение нового сорта груши может занимать 20-25 лет. Видно, что важную проблему, стоящую перед нашими селекционерами по выведению высокоурожайных, морозостойких сортов плодовых культур путем предоставления грантов каждые три года решить невозможно. Здесь требуется сильная государственная поддержка. Сейчас даже по гранту исследователи получают одну треть запрашиваемой суммы. Так, на текущий проект для всех видов расходов была вложена сумма в размере 218 млн. сумов. В Академии наук утвердили бюджет проекта в размере 73 млн. сума. Сюда входят зарплата десяти человек (шесть сотрудников, еще бухгалтер проекта и вспомогательный персонал), а также сумма, выделенная на приобретение необходимой оргтехники, канцтоваров.
В опытной станции селекционная работа ведется по винограду и из плодовых культур по груше. В настоящее время ученые работают над проектом «Создание, изучение и выделение перспективных новых местных и интродуцированных сортов семечковых, косточковых культур и винограда в условиях Самарканда». По селекции груши основная цель исследователей заключается в получении новых сортов, устойчивых к болезням, а также жаростойких сортов груши.
Задачей ученых, работающих в области виноградарства, является вывести, изучить и выделить крупно ягодные, бессемянные сорта винограда с мускатным ароматом ультра раннего и позднего сроков созревания и устойчивых к болезням. Определенная работа по этому направлению уже выполнена. Некоторые сорта выведенных здесь сортов имеют мускатный аромат, они бессемянные, ягоды у них крупные и созревают рано. Сейчас исследование идет по направлению создания устойчивых к болезням сортов и позднего срока созревания.
По словам ученых-селекционеров, не всегда идет гладко утверждение нового сорта в Госкомиссии. Б.Мирзахидов рассказал о случае с новым сортом винограда, который пользуется широкой популярностью и среди фермеров, и среди покупателей. Это сорт «Согдиана», который был выведен еще в 1954 году. Его создатель Кирилл Смирнов чуть позже уехал на работу в Тимирязевскую академию сельскохозяйственных наук. «Впоследствии я продолжил работу Смирнова, – говорит Бахтиёр-ака. – В 70-годы мы сдали сорт «Согдиана» на производственное испытание. Но по разным причинам этот сорт до сих пор не включен в Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посадке на территории Республики Узбекистан». Спрос на этот сорт большой. Если одна ягода черного кишмиша весит 2 гр., то «Согдиана» - 6 гр. Поэтому среди знатоков этот сорт получил название «Гиганта».
За годы деятельности учреждения силами его сотрудников районировано свыше 60 сортов винограда и плодовых культур. Только за последние 10 лет включили в реестр по виноградарству новые сорта «Ризамат», «Хусайни Мускатный», «Кишмиш Малика». Такие сорта, как «Мотруди», «Самарканд» и «Согдиана» в настоящее время переданы в Госкомиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Что примечательно, по мнению многих сорт «Ризамат» был выведен известным селекционером, знатным мастером виноградарства Ризамат-ота Мусамухамедовым. Нет, оказывается, это не так. Широко распространенный сорт «Ризамат» является плодом многолетних исследований самаркандских ученых: Кирилла Смирнова и его коллег. Хотя этот сорт винограда пользовался большой популярностью, до 2007 года не был включен в реестр. Данная задача была выполнена благодаря усилиям Б.Мирзахидова.
В последние годы в нашей стране много внимания уделяется созданию интенсивных садов. Из-за рубежа привезли дорогие саженцы яблонь и других культур, которые при создании были районированы для стран Восточной Европы. «Если соблюдать все требования агротехники, беречь саженцы от прямого попадания солнечных лучей, интенсивные сады будут долго плодоносить», – говорит У.Мирзахидов. Вместе с тем он убежден, что исследования над новыми районированными сортами плодовых культур и винограда надо продолжать.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ