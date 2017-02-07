«День Навои» стал лидером хештегов Твиттера. На очереди – «День Бабура»
Молодёжь Узбекистана вывела хештег #NavoiyDay в мировые тренды.
Ко дню рождения Алишера Навои инициативная группа "E-yoshlar" при активной поддержке интернет-пользователей со всего мира провела акцию в Твиттере. Участники акции размещали сообщения с хештегом #NavoiyDay. Число постов превысило 206 тысяч, и хештег попал в число мировых лидеров.
14 февраля группа "E-yoshlar" планирует провести следующую акцию. На сей раз молодые интернет-пользователи страны отметят день рождения Захириддина Бабура, размещая в сети хештег #BoburDay.
В этот день в Ташкентском государственном экономическом университете состоится "День открытых дверей". Гостей университета ждут специально подготовленные для фотосессий декорации, баннеры и иллюстрации, посвящённые жизни и творчеству Бабура. Участникам акции предлагается, сделав снимки на фоне тематических баннеров, выкладывать их в соцсетях с хештегом #BoburDay. Время начала акции – 14.00. Предполагается, что к пользователям Твиттера присоединятся также посетители сетей Facebook и Instagramm.
Ранее группа «E-yoshlar» уже проводила с большим успехом аналогичные акции, продвигая хештеги #Navoiy575, #BoburDay и #NavrUZ.
Анна Ним.