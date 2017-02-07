→ В РЦНК создано общественное объединение ученых-историков России и Узбекистана

В РЦНК создано общественное объединение ученых-историков России и УзбекистанаПо инициативе Российской Федерации и Республики Узбекистан в Ташкенте на базе Российского центра науки и культуры создано общественное объединение ученых-историков двух стран.
В состав объединения вошли видные деятели науки России и Узбекистана. В их числе Эдвард Ртвеладзе, академик Академии наук Республики Узбекистан, крупнейший ученый в области истории, археологии, нумизматики, культуры и искусства Средней Азии и сопредельных стран и генерал армии Махмут Гареев, президент Академии военных наук Российской Федерации.
Ответственным секретарем созданного объединения единогласно избрана доктор исторических наук, профессор филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в Ташкенте, член правления Ассоциации женщин ученых Узбекистана «Олима» Лола Бабаходжаева.
В рамках деятельности объединения будут подниматься и анализироваться такие актуальные темы, как взаимовлияние культур, политическая история, новейшая история России и Узбекистана и многие другие. Особое внимание будет уделено методологии исторических исследований.
В планах новой общественной организации реализация совместных проектов, проведение научных конференций, симпозиумов, мастер-классов других мероприятий в различных форматах, выпуск научно-популярного журнала «Узбекистан-Россия: история и современность». Актуальным направлением станет работа с молодежью, в которой будут задействованы студенты российских и узбекистанских вузов.
Создание данной дискуссионной площадки станет еще одним шагом к лучшему взаимопониманию России и Узбекистана, что позволит еще более усилить многовековую историческую связь и гуманитарно-культурное сотрудничество.