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→ В РЦНК создано общественное объединение ученых-историков России и Узбекистана

В РЦНК создано общественное объединение ученых-историков России и Узбекистана

По инициативе Российской Федерации и Республики Узбекистан в Ташкенте на базе Российского центра науки и культуры создано общественное объединение ученых-историков двух стран.


В РЦНК создано общественное объединение ученых-историков России и Узбекистана

В состав объединения вошли видные деятели науки России и Узбекистана. В их числе Эдвард Ртвеладзе, академик Академии наук Республики Узбекистан, крупнейший ученый в области истории, археологии, нумизматики, культуры и искусства Средней Азии и сопредельных стран и генерал армии Махмут Гареев, президент Академии военных наук Российской Федерации.

Ответственным секретарем созданного объединения единогласно избрана доктор исторических наук, профессор филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в Ташкенте, член правления Ассоциации женщин ученых Узбекистана «Олима» Лола Бабаходжаева.

В рамках деятельности объединения будут подниматься и анализироваться такие актуальные темы, как взаимовлияние культур, политическая история, новейшая история России и Узбекистана и многие другие. Особое внимание будет уделено методологии исторических исследований.

В планах новой общественной организации реализация совместных проектов, проведение научных конференций, симпозиумов, мастер-классов других мероприятий в различных форматах, выпуск научно-популярного журнала «Узбекистан-Россия: история и современность». Актуальным направлением станет работа с молодежью, в которой будут задействованы студенты российских и узбекистанских вузов.

Создание данной дискуссионной площадки станет еще одним шагом к лучшему взаимопониманию России и Узбекистана, что позволит еще более усилить многовековую историческую связь и гуманитарно-культурное сотрудничество.
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