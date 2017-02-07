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Пользователи Единого портала обсуждают проект Стратегии действий

Пользователи Единого портала обсуждают проект Стратегии действий

На Едином портале интерактивных государственных услуг открылось обсуждение проекта Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Пользователи портала могут высказать своё мнение по поводу разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов, воздействующих на осуществление предпринимательской деятельности. Единый портал предлагает оставить свои комментарии и предложения, а также заполнить опросный лист. Мнения участников обсуждения будут в обязательном порядке рассмотрены органами государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, отвечающими за проект каждого акта.

В данный момент на обсуждении находится Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов». Обсуждение стартовало сегодня и продлится до 22 февраля. На 23-27 февраля назначено обобщение предложений участников обсуждения, доработка проекта и размещение окончательной редакции на Едином портале.

Анна Ним.
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Анна Ним
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