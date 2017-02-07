Пользователи Единого портала обсуждают проект Стратегии действий
На Едином портале интерактивных государственных услуг открылось обсуждение проекта Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.
Пользователи портала могут высказать своё мнение по поводу разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов, воздействующих на осуществление предпринимательской деятельности. Единый портал предлагает оставить свои комментарии и предложения, а также заполнить опросный лист. Мнения участников обсуждения будут в обязательном порядке рассмотрены органами государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, отвечающими за проект каждого акта.
В данный момент на обсуждении находится Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов». Обсуждение стартовало сегодня и продлится до 22 февраля. На 23-27 февраля назначено обобщение предложений участников обсуждения, доработка проекта и размещение окончательной редакции на Едином портале.
Анна Ним.