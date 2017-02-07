Uzcard внедряет систему оплаты посредством QR-кода
Uzcard развивает систему оплаты посредством QR-кода. Как сообщают специалисты Единого общереспубликанского процессингового центра, новшество можно опробовать в торгово-сервисных предприятиях, которые внедрили механизм оплаты посредством QR-кода.
В рамках осуществления постановления Кабмина, утвердившего концепцию развития электронной коммерции на 2016-2018 годы», а также с целью расширения онлайн-возможностей финансовых услуг Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр внедрил новую систему оплаты через QR-код, без использования торгового терминала.
Основной принцип QR-кода в том, что он может работать как гиперссылка. Это особенно удобно, когда необходимо сообщить большое количество информации или упростить ее использование. QR-код картинки способны облегчить процесс выбора продукта или услуги, ведь в небольшом квадратике на упаковке или рекламном плакате может содержаться до 4296 символов, вмещающих сведения, которые неудобно или дорого размещать в текстовом виде. Он оптимизируют и коммуникационный процесс – например, в значке на визитке часто зашифрован телефонный номер, который может быть одним нажатием кнопки добавлен в список контактов. Также при помощи QR-кодов можно перейти по ссылке, отправить электронное письмо, смс, узнать координаты места – и многое другое.
Идея QR-проекта Единого Общереспубликанского Процессингового Центра такова: привязать банковскую платежную карту к приложению на смартфоне, а потом использовать это приложение для расчетов в торговых точках. Такой способ оплаты, как для продавца, так и для покупателя, удобнее, чем привычная оплата пластиковой банковской картой. Например, продавцу не нужен будет торговый терминал для приёма карт. А у покупателя будет возможность отказаться от кошелька с картами, которые заменит смартфон. Также повысится уровень безопасности карточных данных: не нужно передавать карту продавцу или вносить ее реквизиты на сайтах в Интернете. Использование QR-кодов в повседневной жизни открывает новые возможности, создавая еще одну связь между виртуальным миром и реальностью.
QR-код - черно-белое изображение квадрата со сбивчиво расположенными внутри его фигурками: прямоугольниками и квадратиками. Эти небольшие по величине квадраты можно встретить на этикетках товаров, квитанциях оплаты за коммунальные платежи или на страницах сайтов. QR-код, с английского языка quick response – быстрый отклик. Это двумерный штрих-код, применяемый для визуального кодирования информации, все активнее применяется в различных сферах.