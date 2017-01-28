Впервые в Узбекистане пройдет международный конкурс технологических разработок для девушек
Во Дворце творчества молодежи 4 февраля впервые пройдет международный конкурс Technovation Challenge в Узбекистане. Данный конкурс проходит в 78 странах мира с 2010 года. Программа полностью бесплатна для участниц и осуществляется при поддержке Google, Yahoo, Adobe, Intel, Oracle, Dropbox. А с 2015 года Technovation проводится при участии UN и UN Women.
«Technovation Challenge» - крупнейший и наиболее продолжительный по времени конкурс технологических разработок, предназначенный исключительно для девушек от 15 до 18 лет. Он предполагает создание женских команд, которым под руководством наставников и тренеров предстоит определить проблему, создать приложение, при помощи которого проблема может быть разрешена, кодировать приложение и создать компанию для запуска приложения на рынок.
Участие в программе поможет девушкам развить навыки критического мышления, предпринимательства и программирования, а также способность выявлять проблемы, разрабатывать и тестировать решения, работать в команде и общаться с разной аудиторией. Команды должны будут сформулировать и представить свои идеи (при помощи видео презентаций), с которыми примут участие в региональных конкурсах. После представления всех проектов среди участников по всему миру будут отобраны десять финалистов для участия в завершающем этапе конкурса, который пройдет в Калифорнии.
Во время мероприятия будет рассказано подробно о самой программе и графике работы. После выступлений организаторов и представителей Technovation в Узбекистане будут сформированы команды и закреплены наставники. А также состоится видеоконференция с участниками из Казахстана, занявшими третье место в конкурсе 2016 года, командой ComPote.
Основным партнером программы Technovation Challenge в Узбекистане является Ассоциация поддержки детей и семей при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Организаторами конкурса также выступают хокимият Ташкент, городской комитет женщин, Общественное движение молодежи «Камолот», проект ПРООН «Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг», Университет Инха в Ташкенте, Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий Uzinfocom.