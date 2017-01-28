О своих пенсионных накоплениях теперь можно узнать на Едином портале
На Едином портале появилась новая интерактивная услуга от Акционерного коммерческого Народного банка Республики Узбекистан. Теперь физические лица могут узнать о состоянии накоплений на своём индивидуальном накопительном пенсионном счете (ИНПС) в режиме реального времени.
Воспользоваться этой услугой на Едином портале можно в любое время суток и совершенно бесплатно. Однако она предоставляется только тем пользователям, у которых ключ электронной цифровой подписи содержит персональный идентификационный номер физического лица.
Заполняя электронную форму, необходимо предоставить паспортные данные и ИНПС. Сведения о состоянии накоплений можно получить как в личный кабинет пользователя на Едином портале, так и на электронную почту, указанную при регистрации.
Анна Ним.