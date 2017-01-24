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«Правительство глазами детей» запустило англоязычную версию сайта

«Правительство глазами детей» запустило англоязычную версию сайта

25 января 2017 года веб-сайт «Правительство глазами детей» (www.kids.gov.uz), являющийся частью Правительственного портала Республики Узбекистан, начал работать на английском языке.

Сайт призван познакомить детей с понятиями «Государство» и «Правительство», дать им основные сведения о нашей республике и помочь формированию правовых знаний. Статьи сайта, дополненные иллюстрациями, рассчитаны на учеников младших классов.

Новая версия сайта поможет детям в изучении английского языка. Кроме того, ею могут пользоваться на уроках и педагоги, применяющие передовые методы обучения.

Сайт «Правительство глазами детей» был запущен Центром развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «Узинфоком» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан 13 июня 2016 года, напоминает gov.uz.

Анна Ним.
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Анна Ним
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