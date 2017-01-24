→ Компания Samsung назвала причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

Компания Samsung назвала причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7Компания Samsung, наконец, установила причины возгораний аккумуляторов смартфонов Galaxy Note 7. По данным компании, прозвучавшим в рамках специальной пресс-конференции, инциденты связаны с «недочетами проектирования» и «технологическим процессом сборки устройства», сообщает Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, для выяснения причин возгорания устройства группа инженеров протестировала свыше двухсот тысяч смартфонов и более 30 тысяч аккумуляторов. После этого в компании разработали план повышения безопасности своей продукции.
В частности, Samsung сформировала консультативную группу по батареям. В нее вошли ученые из таких университетов, как Кембридж, Беркли и Стэнфорд.
Напомним, в начале октября Samsung Electronics объявила о приостановке производства Galaxy Note 7 в связи с зафиксированными случаями их возгорания. По этой причине авиаперевозчики ряда стран, в том «Узбекистон хаво йуллари», запретили подниматься на борт самолетов с этими устройствами.