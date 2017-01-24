Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Министерство труда Узбекистана создало собственную базу стикеров в Telegram

Министерство труда Узбекистана создало собственную базу стикеров в Telegram

Впервые в Узбекистане один из государственных органов – Министерство труда стало активно использовать возможности Telegram. Ведомство создало собственную базу стикеров для этого мессенджера.


Министерство труда Узбекистана создало собственную базу стикеров в Telegram

Как сообщает пресс-служба ведомства, основная часть стикеров отображает соответствующие услуги Министерства труда. Например, на стикере "Незаконно уволили, позвони на номер 200-06-00", отображен единый номер телефона Call-центра министерства, звонок на который позволит получить работнику нужную консультацию и помощь для защиты своих трудовых прав.

Социально значимым и полезным также является стикер ish.mehnat.uz («Ищу работу»), на котором указана контактная информация базы вакансий министерства, позволяющая найти свое место под солнцем жителям всех регионов страны по широкому спектру специальностей.

Заинтересовать пользователей Telegram также могут стикеры «База часто задаваемых вопросов», «Ойлик маошни хисоблагич» («Расчет должностных окладов») и т.д.

В базе присутствуют и привычные пользователям стикеры, используемые ежедневно – «Доброе утро», «Ассалому Алейкум», «Добрый вечер», «Добрый день».

Как отмечает пресс-служба Министерства труда, данный сборник стикеров еще находится в разработке, и ознакомиться с ним можно, перейдя по ссылке https://telegram.me/addstickers/uz_mehnat

Все желающие пользователи приглашаются к оценке и высказыванию предложений по данному проекту. Авторы самых лучших предложений получат в подарок флешки.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Загадочный или все-таки опасный «Цефтриаксон»? Минздрав рекомендует соблюдать осторожность

В Узбекистане могут отменить выездные стикеры и внедрить выдачу внутренних паспортов

Компания GM Узбекистан намерена организовать онлайн-продажи автомобилей

Поступок Умара из московского «Фудсити» повторил его казанский тёзка

Похожие статьи
LCN