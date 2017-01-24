40 юных изобретателей представили свои работы на конкурсе в Политехническом
17 января в Ташкентском политехническом музее во второй раз отметили Всемирный день юного изобретателя. В честь этого праздника при поддержке Молодёжного Совета РК «Узметмашсаноат» был проведён конкурс на лучшее изобретение. В нём приняли участие 40 студентов и учеников колледжей и лицеев.
Жюри конкурса возглавил председатель Республиканского Совета профсоюза «Узметмашсаноат» А.Хакулов. Сертификат участника и памятные подарки получили все изобретатели, сообщается на официальной странице музея в сети Facebook. Дипломы и главные призы были вручены в двух категориях, а также в шести дополнительных номинациях.
В категории «Студенты вузов» третье место занял Санжар Саттаров, студент Университета информационных технологий, который создал малогабаритную антенну для абонентского терминала мобильной связи CDMA-450. Второе место получил Ульмас Зоиров, студент Туринского политехнического университета в Ташкенте, разработавший дисплей Брайля. Лидером категории стал Султонбек Эркинов с разработкой «Электронный конструктор».
В категории «Учащиеся колледжей и лицеев» третьим стал Михаил Овечкин, ученик Ташкентского профессионального колледжа радиотехники и автоматики, создавший подставку для ног с подогревом. Вторым жюри признало Виктора Беленко, ученика профессионального политехнического колледжа, представившего высоковольтный трансформатор и генератор свободной энергии. Победил же воспитанник Ташкентского профессионального колледжа радиотехники и автоматики Махаматов Сардоржон, разработавший демонстрационный усилитель низкой частоты с универсальным радиоприемником.
Не менее интересные разработки были продемонстрированы и победителями дополнительных номинаций. Награду «Здоровье человека» получила учащаяся академического лицея при Андижанском медицинском институте Гулшода Кулдашева, создавшая новый метод профилактики сколиоза у детей дошкольного возраста. «Лучшей инженерной разработкой» жюри назвало мини-станок ЧПУ студента Туринского политехнического университета в городе Ташкенте Нуриддина Адылова.
Приз «Техническое творчество» получил студент Андижанского машиностроительного института Содикжон Собиров, создавший двухфункциональную учебную доску. В номинации «Универсал – 2017» победила студентка Ташкентского химико-технологического института Мадина Кадырова, представившая вино «Лаззат» с использованием новых видов винных дрожжей.
«Самым юным изобретателем» стал ученик 8 класса, участник кружка радиотехники при Ташкентском городском центре «Баркамол авлод» Андрей Русов, автор автоматической водокачки. А «Приз зрительских симпатий» разделили между собой студенты Туринского политехнического университета в городе Ташкенте Тоир Махаматхужаев и Азизбек Ильхамов, создавшие проект «Безопасный дом».
Анна Ним.